SEMI執行長：貿易戰不是今年半導體低迷主因 這幾個原因才是

國際半導體產業協會 (SEMI) 全球總裁暨執行長 Ajit Manocha 指出，貿易戰並非造成今年半導體產業疲軟的主因，表示半導體的原因很多，產能過剩也是主因之一。

半導體協會執行長 Manocha 認為，產能過剩、手機晶片需求下滑，以及記憶體晶片價格等，才是今年半導體低迷的幾個重要原因，Manocha 表示目前晶片產業前景「相當樂觀」，他預計半導體景氣能夠在 2020 年回升。

美國和中國持續了一年多的貿易衝突，雙方長達數月的關稅戰改變了供應鏈，撼動了全球股市並威脅著世界經濟前景。

Manocha 於 1 日在中國大連舉行的世界經濟論壇 (World Economic Forum) 上，接受 CNBC 訪問時指出，美中貿易爭端已持續一年多，關稅戰實際上是造成半導體產業成長放緩的一個「非常小的原因」。

他補充說道，人工智慧發展將會在最新一代 5G 網路中大放異彩，智能醫療技術和量子計算等領域，將會變得越來越普遍，而這些領域都需要大量的晶片，他形容 AI 將會是半導體產業「下一個氧氣」。

逆境中崛起的中國

美中貿易戰尚未結束，目前華為仍被列在川普政府的黑名單，近期的兩國的貿易事態發展，引起業界對於中國美國科技供應鏈的依賴程度。

美國公司提供給華為產品中需要的元件，而華為卻擁有對 5G 通訊網路關鍵的專利技術。「別低估中國晶片的實力，他們絕對領先業界」

此外，對於目前中美貿易戰的情勢，Manocha 認為美國繼續單獨強行挑釁中國，並不會對其半導體產業造成任何影響，除非美國聯合其他盟國一同挑戰中國半導體，才可能對其造成實質傷害。

展望未來，Manocha 表示中國相當有競爭力，觀察 5G 和物聯網 ((Internet of Things)，中國和亞太地區就擁有 50% 的市占率，他們應該在許多領域位居領先。

Manocha 指出，隨著科技的發展，全球半導體產業可能會更加依賴中國。