惟恐美中貿易戰再開打 任天堂將鴻海代工Switch中國產線移往越南

據日經新聞週二 (9 日) 報導，高人氣的日本電玩廠商任天堂 (Nintendo) 將把鴻海代工的 switch 中國部分產線轉移至越南，以避免被美中貿易戰波及。

任天堂週一 (8 日) 一度跌了 0.59%，收 40510 日圓，今日下滑 0.30，收 40390 日圓。

任天堂股價走勢圖 (圖片: AFP)

日經指出，目前任天堂所有 Switch 主機幾乎是在中國委託鴻海在內的代工廠製造完成；據了解，鴻海在越南的工廠會在幾個月內完工，屆時就能夠取代部分中國產線。

任天堂此決定是為了避免美國對中國進口的產品實施第四波的加徵關稅所致，雖然目前美國已暫停了包括遊戲主機在內的 25% 關稅，不過電玩公司能希望將產線移出中國，以避免受貿易戰情勢牽連，甚至對營收和消費者造成衝擊。

Switch 主機在美國的零售價約 300 美元，如果任天堂將白宮加徵的 25% 關稅轉讓消費者承擔，Switch 價格將會上漲數十美元。

任天堂 2018 財報顯示，該會計年度 Switch 主機全球銷售量年增 12.7% 近 1700 萬台 (1695 萬台)，其中有 40% 的 Switch 主機銷往美洲，主要分布於美國，同時也是任天堂最大的市場。

任天堂預估其 2019 會計年度的全球 Switch 主機銷售目標至少會維持在 1800 萬台，考慮到將產線轉移至越南後，中國的生產數量可能會相對減少。

根據日媒本月初報導，惠普 (HPQ-US)、戴爾 (DELL-US) 等業者，正在評估將至多 3 成的筆電生產業務，從中國移往東南亞。如果貿易戰確實進行第四波美國關稅，可能導致許多電子產品零售價格大幅上漲。