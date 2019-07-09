受惠中美貿易戰 這個小國5月成衣出口創歷史新高

東南亞有個世界第二大的成衣出口國，5 月份恰逢美國提高中國 2000 億美元商品關稅時期，國家的服飾出口額卻高達 38.1 億美元，創下歷史記錄。這個東南亞的國家就是：孟加拉 (Bangladesh)。

孟加拉紡織品出口額 （來源：Bloomberg)

位於孟加拉的成衣製造商 Newage Group，對於中國和美國的貿易戰表示「感謝」，因為 30 年來，公司第 1 次接到美國的訂單。

Newage Group 過去主要客戶在歐洲，是 Hennes & Mauritz AB 的供應商。不過現在美國的梅西百貨、GAP 都向孟加拉的這間成衣製造商，洽談合作機會。

美國梅西百貨於 5 月時也表示，公司已經準備了好幾個月，正將生產線遷移到中國以外的國家，孟加拉是其中主要接洽的國家之一。

Newage Group 在採訪中表示，中美針鋒相對的貿易戰，已使得許多零售商開始緊張，他們正陸續將訂單轉移到孟加拉，降低他們的商業風險。「來洽詢和下訂單的的廠商，比以前增加了 30%。」Newage 的副董事長 Asif Ibrahim 表示。

孟加拉成衣製造商 Viyellatex 集團預估，受到美國方面訂單大增的影響，未來一年，出口至美國的金額將翻上一倍，達到 2500 萬美元。Viyellatex 的客戶包括美國的 Tommy Hilfiger、Calvin Klein，佔總訂單的 30% 以上，已較去年增加三成多。

對孟加拉而言，國家預計 2024 年出口總額，將高達 720 億美元，其中 410 億美元可能來自中國成衣出口的替代效應。孟加拉的成衣產業人員高達 400 萬人，產業總產值佔 GDP 13%。Asian Development Bank 預估，出口效果將能帶動經濟成長上升，預估未來兩年經濟增長率可達 8% 以上。

孟加拉 5 月份的服飾出口額攀高，恰逢美國提高中國 2000 億美元商品的關稅時期。儘管目前成衣還排除在美國提高關稅之列，但廠商擔心，未來仍可能有變數。包括孟加拉、越南和馬來西亞，陸續受到轉單的效果。

中國的廠商也為了規避關稅，增加對孟加拉投資。Newage 就與中國投資者合作，在孟加拉的卡利亞卡伊爾，投資 2000 萬美元建設成衣工廠，預計四個月內就將上線生產。孟加拉總統對中國的投資只大表歡迎。

當然，孟加拉目前的基礎條件，都還比不上中國。在世界競爭力指數中，孟加拉只排 103 名，中國為 29 名。孟加拉政府正加快基礎建設，興建高速公路，並加快生產力的提高。Viyellatex 的執行長表示，成衣自動化生產設備等也在加快提升，已經準備好迎接來自美國的大單。

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