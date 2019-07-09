〈日韓貿易戰〉供應鏈危機升級 南韓正試圖繞開日本取得關鍵材料

日本及南韓的緊張局勢快速升級，首當其衝的三星電子 (Samsung Electronics Co.) 與 SK 海力士 (SK Hynix Inc.)，週一 (8 日) 股價分別下跌 2.7% 及 1.5%。兩家公司均忙於採購替代品，以減少對產量的影響。

上週日本突然宣布，3 種關鍵的半導體材​​料，出口到南韓時不再給予優惠待遇，而且每次出貨時出口商都必須獲得許可，拿到許可大約需要 90 天時間。

南韓半導體與面板協會主管 Park Jea-gun 表示，三星與 SK 海力士急尋應對之道，準備向台灣及大陸購買更多替代品之外，也在向其他國家探尋是否有庫存多餘的企業。

SK 證券分析師 Kim Young-woo 指出，南韓生產商已派出採購團隊，前往日本廠商在海外營運的供應鏈或合資企業，以確保能由其他管道取得材料。

據知情人士說，雖然各個材料的庫存水準不同，但基本上平均庫存不足 1 個月。三星說，他們將盡量減低衝擊，但若情況持續下去，他們仍可能被迫減產甚至停工。

Lime Asset Management Co. 執行長 Jongjun Won 表示，這是過去沒有先例的事件，如果幸運的話，廠商可以先調整庫存，爭取解決的時間，但是政治與商業交雜在這樣的問題中，恐怕很難找到解決方案。

三星副會長李在鎔週日已經前往日本謀求解決之道，並稱目前正評估多種應對方案，將影響減至最低。

南韓晶片業內人士表示，日本管制的 3 項材料均高度稀缺，想很快由其他地方找到並非易事。即使能取得材料，也必須測試，確保合乎品質要求，才能順利生產合格晶片。

不過在連跌數日之後，三星電子及 SK 海力士股價在今天早盤均見反彈，上漲幅度約為 1%。