〈美中關稅戰一週年〉美農喊苦！大豆價格收復失土 但出口仍遠遠不足

自中國對美國農產品課關稅以來，美國大豆的價格在重挫後，已重拾成長，大豆價格回到一年前的水準。然而對於大豆農民而言，貿易出口要回到一年前的水平，將可能需花上數年的時間。

中美貿易關稅戰以來已經一周年。大豆在芝加哥期貨的價格，最近回到了一年前的水準，主要是受到美國創紀錄的豪大雨帶來的影響，不過相較於中美貿易開戰更早之前的價位，仍差的許多。

儘管中國表示，在中美恢復談判之後，將大量採購美國的農產品，中國也的確首次進口了美國的稻米。然而，中國受到非洲豬瘟的肆虐未止，目前疫情仍沒有徹底受到控制，對於未來大豆的需求，將依舊不見樂觀。

此外，最新的貿易戰談判在金融市場上的反應快速，但大豆農民表示，整個經濟貿易的運作，反應則非常緩慢。儘管美國對農民的補助帶來一些幫助，但大豆農民表示他們更希望是長久的貿易往來，短期間的補助僅是杯水車薪。

這場中美貿易戰火下，美國農民失去了他最大的客戶，整個產業都在努力尋求世界上其他國家的新客戶，但卻可能難以填補中國的缺口。由於美國南方先前收成的提高，加上出口需求不振，有數以萬計的大豆存放在榖倉裡。

根據美國部門的統計，從 2018 年 10 月到 2019 年 3 月之間，美國大豆出口的旺季期間，中國自美國進口的大豆量，較去年大減 2170 萬噸，同時，中國則從巴西進口了 1150 萬噸的大豆。

美國農業部也預估，今年美國大豆的出口量將大幅縮水，若要回到 2017 年中美貿易戰之前的水準，可能要到 2026 年之後，才有可能達成。

美國大豆出口量與預估值 （來源：Bloomberg)

美國大豆協會主管，同時也是一位肯塔基州的大豆農民 Caleb Ragland 悲觀地說：「關稅戰已經一年了，但是我們有任何進展嗎？」。他表示農民反對這場中美間的關稅決策，「這讓我們大豆農民將何去何從？」

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