平均單價下滑影響 南亞科Q2毛利率外資看衰估跌破40%

DRAM 大廠南亞科 (2408-TW) 將於下周三 (10 日) 召開法說，外資認為，雖然第 2 季營收表現優預期，但在平均單價下滑影響下，毛利率仍有壓，且 DRAM 庫存水位仍高、下半年伺服器需求恐低於預期等因素，DRAM 產業仍處修正期，維持賣出評等，目標價 47 元。

外資指出，南亞科第 2 季營收表現優於預期，位元出貨可望季增 3 成，較南亞科原先預估的個位數增幅大幅成長，不過，供應鏈消息指出，南亞科以 7 至 8 折價格，大量出貨標準型記憶體給模組廠金士頓 (Kingston)，認為南亞科第 2 季毛利率表現恐有壓，估將由第 1 季的 40.7% ，衰退至 36.9%，每股純益估為 0.93 元。

展望第 3 季，外資認為，南亞科第 2 季位元出貨量強勁成長後，第 3 季位元出貨量估僅季增 10-15%，產品平均單價將季減 5-10%。

此外，針對中國紫光集團日前發文公告籌組 DRAM 事業群，並由南亞科前總經理高啟全擔任執行長。據設備商指出，紫光短期內沒有建廠的規劃，因此，外資預期，紫光要對全球 DRAM 市場帶來威脅，還要很長一段時間。

南亞科將於下周三 (10 日) 召開法說，外資關注其產能全能開動下的 DRAM 庫存水位；1x 奈米製程進度，及是否會向美光取得技術授權；及對於中國 DRAM 產業發展的看法。