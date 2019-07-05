盤前財經大事搶先讀2019年7月5日

今日操盤前瞻

台灣 5 月外匯存底統計

美國 6 月非農就業人口

印度 2020 年度預算報告

除權息：潤泰全、潤泰新、建準、立積、神盾、宏全等

增資股上市：台生材

慎防經濟衰退！全球各國公債殖利率創新低 市場風險胃口削弱

全球多數主要經濟體的公債殖利率過去幾天一直盤旋在史上低點，顯示投資者謹慎提防即將到來的經濟衰退。德國和法國 10 年期公債殖利率本週觸及記錄低點，雙雙降至 0 以下的領域。閱讀全文...

全球股市大漲 幾乎只靠 77 支大型股帶動

如果全球經濟正在走弱，為什麼今年全球股市仍然如此強勁上漲呢？投資人女果聰明的話應該考慮這個問題，因為隨著亞洲、歐洲和美國經濟成長放緩的證據逐漸增加，以及政府債券殖利率的下降，顯示債券投資人至少應該在為未來更艱難的時期做準備。閱讀全文...

〈房產〉北市上半年商辦租金漲幅達 1.5% 已超越 2018 全年

辦公樓租賃需求持續強勁，頂級辦公樓已開始主導租賃市場，在市場供給緊縮下，外商商仲高力國際指出，上半年辦公樓租金平均漲幅約 1.5%，已經超越去年全年租金漲幅。閱讀全文...

〈潤寅傳詐貸〉13 家銀行損失近 40 億元 前 5 大受災戶占整體損失 85%

金管會昨 (4) 日公布遭潤寅詐貸的 13 家債權銀行最新損失統計，預估損失合計達 39.49 億元，占全體債權高達 53.9%。而預估可能損失最多金額的前 5 家銀行分別為：台企銀、王道銀行、元大銀行、合庫、兆豐銀行，光這 5 家銀行損失就占全體損失超過 85%。閱讀全文...

〈長榮罷工〉至今邁入第 15 日 長榮航半個月以來營收減少 26.5 億元

長榮空服罷工進入第 15 日，長榮航 (2618-TW) 今 (4) 日公告，截至目前，已取消航班、調度情形初步估計，營收損失估計約 26.5 億元。不過長榮航指出，目前空服員陸續返回工作崗位，7 月 11 日起運能將可望回到 7 成的水準。閱讀全文...