市場太樂觀？全球製造業 PMI 創 7 年新低

本周最大的消息，即美國與中國雙方同意重啟貿易談判，美國停止進一步加徵關稅。市場歡聲雷動，紛紛上演慶祝行情。不過，經濟面上的消息就沒這麼樂觀。

無論你從哪個國家看，製造業 PMI 數據都暗示成長正在萎縮。根據 JPMorgan 統計的全球製造業 PM I 指數，6 月份數據僅有 49.4，不僅創下近 7 年新低，更是 2012 年後，首次出現連續兩個月跌落 50 以下緊縮區間。

JPMorgan 全球製造業 PMI 指數 (來源: JPMorgan, ZeroHedge)

JPMorgan 全球製造業 PM I 指數統計了全球 30 個國家的數據，其中，有 18 個國家的 PMI 已經跌落 50 的榮枯線之下，超過了半數，包括中國、日本、德國、英國、南韓… 等等。僅美國、澳洲、巴西等還在擴張區間。

PM I 指數一直以來常作為景氣的領先指標，指數當中的分項：「新接訂單」，更可以說具有領先指標中的領先地位。觀察 6 月最新數據，新接訂單僅 49，連續兩個月緊縮，且較上個月的數據再度滑落，顯示近期內製造業景氣下行的趨勢難以扭轉。

雇用意願也連帶受到影響。PM I 指數中另個分項：雇用指數，也同樣連續兩個月緊縮。若未來訂單動能持續不足，景氣降溫的影響，將更明顯地擴散至全球就業的情況。

JPMorgan 全球製造業 PMI 指數中各分項 (來源: JPMorgan, ZeroHedge)

JPMorgan 的全球經濟研究部 Olya Borichevska 表示，PM I 指數反映出全球景氣再度降溫的狀況。產出停滯，因新接訂單萎縮程度創 2012 年最大。後續將影響企業展望的信心，更進一步影響雇用意願。若下半年製造業景氣希望有所回溫，全球的經濟與貿易環境，必須整體出現顯著改善。

再將經濟面的數據對照在金融商品上，從去年 10 月以來，全球 PMI 指數就接連出現放緩的現象，全球債券殖利率也持續走低；相反地，全球股票市場則驚驚漲，再創下新高。全球股債同步大漲的情況，在歷史上相當罕見，這次你會選擇相信哪一邊？