美債殖利率創兩年新低 但為何標普同時創新高？

週二 (2 日) 美國 S&P500 指數創下歷史新高的同時，美債殖利率也創下兩年新低，反映市場對全球經濟前景的悲觀與貿易戰持續圍繞的影響下，對央行降息的期待結果，使股債同步上漲。

十年期美債殖利率 (來源: Investing.com)

2 日 10 年期美債殖利率下跌 5.5 點至 1.976%，創下 2016 年 11 月初以來的新低。30 年期美債殖利率更下降至 2.508%，不僅為近三周以來最大單日降幅，也創下 2016 年 10 月初以來的新低紀錄。

英國央行總裁 Mark Carney 表示，更多的貿易戰風險，可能會阻礙全球的經濟成長，同時，他認為英國無序脫歐也是越來越有可能的選項，使市場保守看待的買進債券。

同時，隨著全球經濟增長擔憂的情緒更加濃厚，市場也更確信央行將寬鬆貨幣政策的步調。澳洲央行連續兩次降息至歷史新低的 1%。其他主要央行也開始實施其他的鬆政策。

Pinebridge Investments 全球債券部主管 Steven Oh 認為，全球的製造業都出現放緩跡象，債券的殖利率正在反映這樣的事實。因此，貨幣政策的轉變不只來自美國，其他地區包括歐洲、日本等都將會注入更多刺激措施。

但對於股市的投資人來說，全球低殖利率以及更多央行的貨幣寬鬆政策，反而獲得鼓舞。

一般來說，股票和債券市場的漲勢，不會同步出現。債券市場的大漲，通常出現在經濟循環出現轉折時；相對的，股票市場大漲，通常出現在經濟復甦與穩定成長時期，預期企業有更佳的獲利。

因此今年以來市場正罕見地同時買入債券與股票，因預期聯準會將降息以刺激經濟。股票市場因經濟可能受到激勵而表現樂觀；同時，債券價格因利率可能調降而走高。

不過週二 (2 日) 克利夫蘭聯邦儲備銀行行長 Loretta Mester 表示，還沒有準備好要支持降息的政策。Loretta Mester 認為「現在下結論為時過早，將觀察更多數據之後再考慮改變我的貨幣政策立場」。對經濟的看法，他認為今年這幾個月可能很像 2016 年，當時經濟在波動後恢復增長，聯準會也靜待經濟數據後恢復升息步調。