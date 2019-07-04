最安全的德國公債 殖利率已跌破歐洲央行存款利率

在歐洲貨幣政策持續寬鬆下，被視為歐洲最安全公債的 10 年期德債， 與歐洲央行存款利率之間的利差也愈來愈小，周四 (4 日) 德債殖利率首度跌破歐洲央行存款利率。

彭博社報導，德國公債與歐洲央行殖利率出現交叉，使得投資人轉往義大利或希臘公債等較具風險的標的，也帶動本周歐洲債券價格走高。至於各國政府則各自想方設方吸引資金，西班牙與法國周四都以歷史最低利率拍賣公債。

分析師認為，未來德債殖利率還會再向下走，因為即將接任歐洲央行行長的拉加德 (Christine Lagarde)，未來也會維持寬鬆基調，透過降息或量化寬鬆的方法來增加刺激力道。

貝萊德 (BlackRock Inc.) 全球定息收益策略師解讀，市場走勢傳達出的信號，其實是希望歐洲央行推出更多刺激方案，因此他們認為，殖利率還會更低。

德國現下與美、日、加、英等國相同，被投資人視為指標的 10 年期公債殖利率已經低於基準利率，增添了央行必須對經濟體系注入流動性的壓力。

本周以來，10 年期德債殖利率下跌 8 個基點，周四更跌至 -0.41%，低於歐洲央行存款利率 -0.40%。

全球的負利率公債金額已來到 13 兆美元新高，除了德國 2 年、5 年、10 年期公債之外，比利時 10 年期公債、荷蘭 10 年期公債等，殖利率都已落至負利率區間。法國也以負利率標售總計 100 億歐元的 10 年期、15 年期公債，西班牙則以負利率標售了 35 億歐元的公債。

市場人士表示，想要尋找安全港的資金實在已經過多，但債券這條路卻是崎嶇不平。

(本篇文章不開放合作夥伴轉載)