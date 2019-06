川習會登場！中國採購釋善意 川普：尋求更平等貿易關係

週六 (29 日) 上午 10 時 50 分許,美國總統川普與中國國家主席習近平在日本大阪國際會展中心,正式舉行川習會。

G20 川習會召開前,川普向外媒表示,他將討論華為列入貿易黑名單議題,以及更廣泛的美中貿易協議,並提到美中領袖及貿易談判代表在週五的討論中已取得進展。

川普表示:「我們想做一些事情來尋求更平等 (even it up) 的貿易關係,我認為這是一件非常容易的事情。實際上我認為我們非常接近 (達成協議),然後發生了一些事情讓我們止步,現在我們越來越近了,但這將是歷史性的一刻。」

川普週五 (28 日) 預告:「至少川習會結果會很有成效。我們將看到會發生什麼以及從中產生什麼?」此前他在週三 (26 日) 釋出最佳結果,認為川習會晤後可能達成一項協議。

中國在川習會前亦釋出善意,美國農業部 (USDA) 週五最新報告指出,最近川習會敲定後,中國大舉採購美國黃豆,創 3 月底以來美國對中國最大的黃豆出口。

美國農業部表示,中國進口商購買 54.4 萬噸美國黃豆,並將於 8 月 31 日結束的 2018/19 銷售年度出貨。美國農業部的資料顯示,這是今年 3 月底以來美國對中國最大筆的黃豆出口。

INTL FCStone 首席商品經濟學家 Arlan Suderman:「對我而言,這看起來像是我們似曾相見的善意採購,而這些採購可能會試圖影響美中談判。」