G20川習會即將登場 這是投資者應知道的 5 件事

備受矚目的日本 G20 川習會將於台北時間今 (29) 日上午 10 點 30 許登場，這是自去年布宜諾斯艾利斯 G20 峰會後，美中元首的首次會晤，下列是投資者應知道的 5 件事。

為什麼這次川習會那麼重要？

自美國掀起戰火至今持續一年多，全球經濟衰退、熊市降臨與否端看本輪川習會的結果！

若川習會失敗告終，關稅戰全面開打，摩根史坦利認為，這將迫使全球經濟走向衰退。瑞銀 (UBS) 經濟學家認為，全球經濟成長率將在隨後 6 季內降低 75 個基點，陷入溫和衰退。

高盛表示，可能讓美國 GDP 可能只減少 0.5%，中國減少 0.8%，減幅原應不會造成經濟衰退，但貿易戰升級負面影響，勢必對全球金融市場造成衝擊，長期下來，衰退將變成可能。

瑞銀預測，到時全球股市將下跌 20%，重創新興市場股市，央行可能被迫降息，美國 10 年公債殖利率更可能跌破 1.3% 歷史低點。

川習會談些什麼？

據外媒引述消息人士表示，川習會大致為重演去年 12 月阿根廷峰會的場景，此外，華為討論將成為焦點。

外媒週四 (27 日) 引述中國官員報導，中國國家主席習近平計劃在會中向美國總統川普開出貿易休戰三大先決條件，還將致力於打造最佳雙邊關係，提供美方對伊朗和北韓相關的援助。

貿易問題為何難以解決？

中國大陸自 5 月談判破局後發布《關於中美經貿磋商的中方立場》白皮書與公開聲明，美國貿易代表辦公室和美國財政部隨後發布一份聯合聲明反擊。

美中雙方針對關稅、中方採購美產品、華為，智慧產權、網路自由等中國核心利益等重大原則問題產生歧異，陷入互相指責背信的僵局。

中方希望一次性解除關稅，解除對華為禁令和放棄讓中國購買更多美國出口產品，然而，美國希望分階段降低新徵關稅，而不是一次性降低關稅，認為這將使其更有利於執行協議。

儘管上週二 (19 日) 川習熱線敲定 G20 再會後，美國和中國貿易代表開始重啟對話，但實際上，美中雙方都沒有做好重大讓步的準備，這讓美中貿易問題難以解決。

川習會最佳 / 最壞的可能結果？

美國總統川普週三 (26 日) 釋出最佳結果，川習會晤後可能達成一項協議。美國副總統彭斯 (Mike Pence) 的參謀長 Marc Short 週五表示，談判的最佳情況是恢復美中貿易談判。

川普早前釋出本次川習會的最差結果，若美中貿易爭議沒有取得進展，他考慮對剩餘 3000 億美元的中國進口商品加徵 10% 關稅，並且計劃減少美中間貿易業務。

中國外交部發言人耿爽強勢回應，稱美方的關稅威脅，嚇唬不了中國人民，「中國人不信邪、不怕壓，從來不吃這一套。」官媒人民日報也回應，將會奉陪到底。

投資者密切關注這些資產

若川普對剩餘 3000 億美元中輸美產品課稅，將重擊中國大陸經濟、衝擊美股，有利避險資產 - 黃金與美債。

Renaissance 宏觀研究公司創辦人兼董事長 Jeff DeGraaf 週五發布報告表示：「貿易緊張局勢緩解，表現最佳美股有材料、汽車和零件類股。然而，貿易緊張局勢升溫之際，半導體、消費品,、汽車類股則表現最差。」