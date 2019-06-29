歐盟與南美多國達成FTA 美貿易戰為最佳催化劑

週五 (28 日) 歐盟與巴西等南美洲國家組成的南方共同市場，簽訂了自由貿易協定，特別是在現今全球貿易壁壘問題加劇之際，此項協定的簽訂所帶來的意義更加重大。

這兩大區域在 20 年前就開始了自由貿易協定的溝通，川普上台之後，對歐盟之間的貿易問題，加速了歐盟與南方共同市場兩大區域之間的合作。

南方共同市場（Mercosur or Mercosul）由巴西、阿根廷、巴拉圭、烏拉圭和委內瑞拉五國組成。是南美洲最大的區域性貿易協定，亦為世界上完全由發開中國家組成的共同市場。

在日本舉行的 G20 峰會上，歐盟貿易專員 Cecilia Malmstrom 在新聞發表會上表示，這項協議的簽訂，就是在明確的告訴全世界，歐盟與南方共同市場支持自由貿易開放的決定。

在美國與歐盟貿易糾紛之際，歐盟已加速與其他經濟體簽訂協定，包括：加拿大、日本、墨西哥等。而歐盟與南方共同市場去年就希望加速自由貿易協定的談判，但存在許多分歧，包括牛肉關稅配額與降稅期程等。經過 40 多次的討論之後，雙方終建立了自由貿易的關係。

對歐盟而言，這可以說是最划算的合約。這次與南方共同市場 FTA 的簽訂生效之後，將大幅節省約 40 億歐元關稅支出，是與日本 FTA 簽訂所節省的 4 倍多。

對南方共同市場而言，歐盟是國際上第 1 個簽訂自由貿易協定的夥伴。目前歐盟已經是南方共同市場最大的貿易與投資的夥伴區域，也是商品貿易往來第二大的經濟體。

在促成這次 FTA 合作上，巴西做了很多貢獻，包括同意大幅削減歐盟的進口關稅，並承諾取消貿易保護主義及投資政策等。這也是在向世界宣告，巴西比以往任何時候，都更加的開放。巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）表示，對於巴西而言，與歐盟達成 FTA，是巴西史上最重要的協議。