週六 (29 日) 上午 10 時 50 分許,美國總統川普與中國國家主席習近平在日本大阪國際會展中心正式舉行川習會,歷時約 80 分鐘後,美中雙方發表本次川習會結果。

G20 川習會會後,美中雙方同意,在平等與相互尊重的基礎上重啟經貿磋商。美方也決議,將不再對剩餘中輸美產品加徵新一輪關稅,美中貿易團隊將針對具體問題事項,進一步進行討論。

川普表示:「會談結果一切順利、盡善盡美,美國將繼續與中國進行談判。我們討論了很多事情,談判已回到正軌上。」

G20 川習會召開前,川普向外媒表示,他將討論華為列入貿易黑名單議題,以及更廣泛的美中貿易協議,並提到美中領袖及貿易談判代表在週五的討論中已取得進展。

川普表示:「我們想做一些事情來尋求更平等 (even it up) 的貿易關係,達成一項公平的貿易協議是歷史性的一刻,我認為我們可以繼續做一些劃下真正里程碑的事情。」