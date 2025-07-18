日本財相喊話 關稅並非解決貿易失衡的正確工具
鉅亨網編輯林羿君
日本財務大臣加藤勝信表示，日本對二十國集團指出，關稅不是解決貿易不平衡問題的正確方法，面臨此類情況的國家需要透過國內努力來解決。
「日本認為關稅並非真正適合用來矯正過度經常帳失衡的工具。」加藤週四向記者表示。美國財政部長貝森特並未出席此次會議。
加藤是在南非 G20 財長及央行總裁會議首日結束後發表談話。他在數場會議中擔任主要發言人，其中包括一場備受關注的全球經濟討論。此番言論正值全球經濟正準備應對美國總川普下令提高關稅之際。川普認為關稅是解決美國對多國貿易赤字、並促進美國製造業回流的手段。
日本已經面臨對汽車與鋼鐵徵收 25% 的關稅，而全面關稅則預計將於 8 月 1 日由 10% 提高至 25%，除非雙方能達成協議。
陪同加藤出席會議的財務省官員表示，許多 G20 與會者認為，世界經濟尚未像許多人預期的那樣完全顯現潛在風險，市場壓力似乎有所緩解。不過，包括國際組織在內的許多與會者都強調，未來需要對風險保持謹慎。
自今年 4 月川普宣布全面加徵關稅以來，日元波動加劇。由於日本參議院選舉前的政治不確定性，日元匯率目前處於貿易戰爆發前的最低水準。
加藤表示：「應持續關注由投機等因素引發的外匯市場過度波動」，並補充說，現有的貨幣協議應予以維持。
日本首席談判代表赤澤亮正與川普團隊歷經數月談判，至今幾無明顯進展，汽車關稅仍是主要障礙之一。
隨著川普關稅政策升級，許多國家正尋求加強國際合作。據彭博社早前報導，歐盟正考慮與包括加拿大和日本在內的夥伴採取協調行動。
加藤表示，他在會議中強調開放自由的多邊貿易體系以及可預測的經濟管理的重要性，但並未就對抗美國的合作進行具體討論。
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