鉅亨網編輯林羿君 2025-07-18 08:06

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日本財務大臣加藤勝信表示，日本對二十國集團指出，關稅不是解決貿易不平衡問題的正確方法，面臨此類情況的國家需要透過國內努力來解決。

日本財相喊話 關稅並非解決貿易失衡的正確工具。（圖：REUTERS/TPG）

「日本認為關稅並非真正適合用來矯正過度經常帳失衡的工具。」加藤週四向記者表示。美國財政部長貝森特並未出席此次會議。

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加藤是在南非 G20 財長及央行總裁會議首日結束後發表談話。他在數場會議中擔任主要發言人，其中包括一場備受關注的全球經濟討論。此番言論正值全球經濟正準備應對美國總川普下令提高關稅之際。川普認為關稅是解決美國對多國貿易赤字、並促進美國製造業回流的手段。

日本已經面臨對汽車與鋼鐵徵收 25% 的關稅，而全面關稅則預計將於 8 月 1 日由 10% 提高至 25%，除非雙方能達成協議。

陪同加藤出席會議的財務省官員表示，許多 G20 與會者認為，世界經濟尚未像許多人預期的那樣完全顯現潛在風險，市場壓力似乎有所緩解。不過，包括國際組織在內的許多與會者都強調，未來需要對風險保持謹慎。

自今年 4 月川普宣布全面加徵關稅以來，日元波動加劇。由於日本參議院選舉前的政治不確定性，日元匯率目前處於貿易戰爆發前的最低水準。

加藤表示：「應持續關注由投機等因素引發的外匯市場過度波動」，並補充說，現有的貨幣協議應予以維持。

日本首席談判代表赤澤亮正與川普團隊歷經數月談判，至今幾無明顯進展，汽車關稅仍是主要障礙之一。

隨著川普關稅政策升級，許多國家正尋求加強國際合作。據彭博社早前報導，歐盟正考慮與包括加拿大和日本在內的夥伴採取協調行動。