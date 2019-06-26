彭博：為何說對賭日本央行降息注定失敗？這就是原因

在近幾週，市場上紛紛推測日本央行將會採取降息動作，主要論點是預期日本央行將會跟隨著美國聯準會 (Fed) 降息的腳步，以阻止日圓上揚，如投資銀行摩根大通 (JP Morgan) 就在本月最新的預測中，就認為日本央行最快在今年 9 月就會調降短期利率。

每當日圓走強，往往會促使日本央行降息。本季由於國際貿易及地緣政治緊張升溫，投資人為了尋求避險資產，使得日圓在面對 G10 主要國家的貨幣上，皆呈現升值趨勢。

日本央行總裁黑田東彥 (圖片：AFP)

日本央行的黑田東彥總裁也在上週表示「當經濟放緩時，政府將毫不猶豫的採取行動」，寬鬆政策的大門敞開。

雖然一切看似日本央行可能出手降息，但一些市場經濟學家仍然認為，日本央行在降息方面的決策，仍未塵埃落定，其中一個論點是，Fed 的寬鬆政策將縮小美、日利差，並造成強勢日圓。

然而，由於 Fed 此前已經經歷過一波升息循環，對比仍落在負利率無法升息的日本央行，日本央行在降息上的空間是遠遠低於 Fed，故這也意味著日本央行很可能無法透過單純的降息，來阻止利差收斂。

日本瑞穗銀行的首席市場經濟學家唐鎌大輔表示：「日本央行沒必要展開一個毫無贏面的降息競爭」。在預防日圓升值方面，「日本央行的寬鬆政策可能毫無用處」，唐鎌大輔說道。

而另一個阻止日本央行降息的理由是，在負利率政策影響下，若再進一步下調利率水準，日本銀行業可能再蒙受巨大損失，日本央行可能不願再增加銀行業之負擔。

當日本央行於 2016 年 1 月導入負利率政策後，東證銀行指數在 2 週內暴跌了 26%。不但沒有造成日圓走軟，反而市場因為對銀行業之疑慮，還使得日圓在同期間上漲超過 7%。

摩根士丹利 MUFG 證券的策略師杉崎弘一表示「日本央行降息將是造成銀行收益惡化的因素」。「像這樣的政策舉動，只會降低銀行的貸款利率，而不會降低金融業的融資成本。這在經濟上毫無意義」。

由於日本央行還有其它副作用較小的政策工具，因此也可能決定不去調降短期利率。自 2016 年以來，日本央行採用了「殖利率曲線定錨」之貨幣政策，藉以調控對於日債之買進，但是近期日本央行卻對日債的購買呈現穩定減少，甚至出現暫停一段時間的可能性，同時日本央行也允許日債 10 年期殖利率突破正負 0.2% 的關卡，並且削弱了日圓。

在上週四 (20 日) 的利率政策會議上，日本央行總裁黑田東彥表示，沒有必要過度的嚴格看待日債殖利率範圍，必須要有所彈性。

日本央行並且在隔日決定，針對 QQE 定期債券買進方面，維持先前的購買金額。券商們認為，這是日本央行允許出現更低的殖利率水準。

日本三井住友信託銀行的策略師瀬良礼子表示「黑田總裁正假裝以靈活的姿態轉向寬鬆政策」，然而「黑田總裁真正的意圖是，他並不打算採取任何動作」。

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