美股盤後 —  Fed官員潑「降息」冷水 道瓊跌逾 170 點

聯準會 (Fed) 官員降低下月降息的樂觀情緒外，隨著地緣政治緊張局勢與獲利了結衝擊，科技類股遭遇逆風，週二 (25 日) 美股四大指數全面下滑，那指與費半跌逾 1.4%，道瓊指數跌逾 170 點 ，創 5 月 31 日來最大單日跌幅。

週二 (25 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下跌 179.32 點，或 0.67 %，收 26548.22 點。

那斯達克指數下跌 120.98 點，或 1.51%，收 7884.72 點。

標普 500 指數下跌 27.97 點，或 0.95%，收 2917.38 點。

費城半導體指數下跌 20.96 點，或 1.48%，收 1391.12 點。

週二科技股領跌，尖牙股 (FAANG) 同步下挫。臉書 (FB-US) 下跌 1.95%；Netflix (NFLX-US) 下跌 2.89%；蘋果 (AAPL-US) 下跌 1.52%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 2.61%。

半導體類股陷血海，美光 (MU-US) 下跌 1.54%；AMD (AMD-US) 下跌 1.37%；賽靈思 (XLNX-US) 下跌 2.43%；Nvidia (NVDA-US) 下跌 0.77%；德州儀器 (TXN-US) 下跌 1.11%。

美債殖利率走低，金融股隨之下滑。花旗 (C-US) 下跌 1.31%；摩根士丹利 (MS-US) 下跌 0.95%；美國銀行 (BAC-US) 下跌 0.79%。

台股 ADR 大幅下滑。聯電 ADR (UMC-US) 持平；日月光 ADR (ASX-US) 大跌 4.25%；友達 ADR (AUO-US) 下跌 3.09%；台積電 ADR (TSM-US) 下跌 2.65%；中華電信 ADR (CHT-US) 上揚 0.19%。

企業消息

聯邦快遞錯寄包裹與拒絕受理華為手機運輸，或將被列入中國「不可靠實體清單」，此消息讓該公司公開道歉，並向美國商務部提告，稱該企業僅是一家運輸公司，不是執法機構。聯邦快遞 (FDX-US) 週二股價續跌 3.03%。

聯邦快遞 (FDX-US) 週二股價續跌 3.03% (圖：AFP)

投行 Jefferies 微軟的 Azure 可能永遠不會像亞馬遜的 AWS 那樣擁有相同的利潤。此消息促使投資者紛紛獲利了結今年道指表現最好的股票之一，微軟 (MSFT-US) 週二股價下跌 3.16%，至每股 133.43 美元。

AbbVie 週二同意以 630 億美元的現金和股票收購肉毒桿菌製造商 Allergan ，促使 Allergan (AGN-US) 飆升 25.4%。AbbVie (ABBV-US) 股價下跌 16.3%。

華爾街分析

聯準會主席鮑爾重申，聯準會看好美國經濟前景，但官員正在評估目前的經濟不確定性是否需要降息？鑒於近期經濟變化之快，聯準會將採取觀望的態度。

鮑爾還表示，聯準會認為美國通膨率將恢復到 2%，不過速度將低於預期。重申聯準會不受「短期政治壓力」左右。

美國聖路易聯邦儲備銀行行長布拉德 (James Bullard) 潑了降息冷水，他表示，降息 50 個基點幅度有些過頭了，不認為目前經濟形勢真的需要這樣做。

美國工商協進會週二公布，6 月消費者信心指數降至 121.5，創 2017 年 9 月以來最疲弱水準，會議委員指出，貿易緊張局勢升級是消費者失去信心的罪魁禍首。

本週五與週六即將舉行的 G20 川習會結果，亦是市場密切關注的焦點。市場普遍預期大阪可能會有緩和但沒有實質性協議，但是，任何形式的協議都無關緊要。

摩根士丹利策略師 Michael Zezas 本周在一份報告中寫道：「投資者要小心！儘管 (貿易戰中的) 休戰好過升級，但這不足以提振經濟並阻止風險資產走上一條充滿挑戰的道路。」

Michael Zezas 稱：「貿易休戰，特別是在沒有先決條件的情況下，經雙方一段時間的激烈言辭之後，將是積極的，表明雙方都希望避免進一步的經濟損害。」

Michael Zezas 稱：「這可能會在短期內提振投資者情緒和風險資產價格。然而，我們認為這更像是一種賣出訊號的風險設置，而非轉向更看漲的催化劑。」