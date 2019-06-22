金價觸近6年新高 並非只因全球央行的寬鬆貨幣態度

最近全球各國中央銀行發表的鴿派言論，並不是本週金價上漲至近 6 年來首見每盎司 1400 美元以上的唯一原因。

世界黃金協會投資研究主管 Juan Carlos Artigas 表示，「黃金是一個全球性的市場，美國的貨幣政策雖然重要，但並不是推動金價走升的唯一動力。」

他表示，在宏觀經濟層面，「包括歐洲中央銀行 (ECB) 和美國聯準會 (Fed) 在內中央銀行釋出的寬鬆貨幣政策立場，與地緣政治緊張局勢加劇相結合，才會推動全球利率走低。」

美中貿易政策緊張局面持續存在，美國總統川普與中國國家主席習近平都出席 6 月 28 日至 29 日舉行的 20 國集團 (G20) 領導人峰會，交易員等待兩人的預期會議和貿易爭端的解決。

與此同時，川普週五 (21 日) 表示，他準備對伊朗目標進行空襲，以報復伊朗擊落美國無人機的行動，但之後又取消了空襲行動。

Aberdeen Standard Investments 投資策略主管 Maxwell Gold 表示，「中東地區的進一步緊張局勢可能會在短期內透過避險需求推高黃金價格，」「但目前控制黃金的關鍵因素是利率和經濟衰退的擔憂。」

Gold 表示，對黃金的潛在阻力將包括任何「Fed 強硬的訊號或美中間貿易戰的立即解決」，因為這些都可能有助於美元走強。

Comex 8 月交割黃金期貨週五收在每盎斯 1400.10 美元，盤中觸及高點 1415.40 美元。根據 FactSet 數據，這是 2013 年 9 月來的最高水平。

對於 State Street Global Advisors 黃金策略主管 George Milling-Stanley 來說，黃金上漲並不令人意外，「最近的黃金走勢中唯一令人驚訝的，是黃金上漲至 1350 美元水平時，投機客沒有出現任何重大的獲利了結。」

他表示，他不願無視 Fed 政策明顯轉向比今年初更溫和立場的重要性，但「黃金的漲勢已經持續了好幾個月」。

他表示，如果黃金發展動能足以吸引大量投機客，那麼價格可能會在未來 6 到 18 個月內「大幅上漲至 1400 美元以上」。

Milling-Stanley 表示，鑑於珠寶需求的「韌性」、「純」黃金投資需求的持續增強，以及近期中央銀行購買量的大幅增加，新興市場一直是黃金上漲的關鍵。

他說：「在全球其他地方，黃金主受長達 9 年成長的股市前景的擔憂，以及對經濟衰退的持續恐懼，因債市提供令人困惑的訊號。」

根據 Artigas 的說法，黃金也在技術面獲得了支撐，「黃金突破了重要的多年阻力位，近幾週期貨和期權的定位變得越來越看漲。」

他表示，黃金 ETF 的淨買入也顯示出看多情緒，截至 6 月 20 日，全球每月淨流入資金達 35 億美元。SPDR Gold Shares ETF (GLD-US) 週五上漲 0.5%。

Artigas 說，對於未來，「我們只得繼續觀望，看看戰略和戰術投資人在接下來幾週內如何確定反彈力量。」

他說，「需要關注的主要趨勢包括美國、中國和其他國家之間貿易談判的發展、與伊朗的緊張局勢、包含英國脫歐在內的歐洲政治，以及 Fed 和其他央行如何依據這些因素調整貨幣政策提出的前瞻性展望。」