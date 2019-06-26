日本5月國內建設萎縮 年減逾2成

日本建設業連合會 (Japan Federation of Construction Contractors，JFCC) 今 (26) 日公布 2019 年 5 月日本國內建設簽約金額，與去年同期相比，減少了 22.4% 至 7250 億日圓。

由於在 2019 年 3 月時，受到消費稅增稅特別條例措施方面的影響，在簽約數量上暴增，而後的簽約數量也因之減少，這樣的反彈趨勢也一直持續到了 5 月。特別是在民間的簽約額方面，減少了 25.2% 至 5180 億日圓，為當月的數據帶來很大影響。

在民間工程的細目方面，製造業減少 43.8% 至 1160 億日圓；非製造業減少 17.3% 至 4020 億日圓。經營辦公空間及住宅的不動產業需求，減少了 33.5% 至 1112 億日圓。先前 3 月的消費稅增稅特別條例措施，造成當月的簽約數量暴增，而在經過 2 個月後仍未見回穩的傾向。

服務業以辦公大樓再開發為主的案件上，增加了 14.2% 至 1555 億日圓，自上 (4) 月的減少出現回彈。JFCC 表示「在 4、5 月時，由於 (3 月的) 消費稅增稅因應措施，簽約數出現反彈減少的現象。但有許多的工程正等待廠商投標，對於建設業的景氣並不造成影響」。

日本 5 月國內建設萎縮、年減逾 2 成。(圖片：AFP)

而來自官方的簽約金額，則是減少 15% 至 2030 億日圓。而這樣的現象，也是由於去年有大型水壩，以及體育場等金額較高的工程之故。

在日本國外的簽約金額方面增加了 2.4 倍至 371 億日圓。而在日本國內外的合計簽約金額，則是減少了 19.8% 至 7620 億日圓。