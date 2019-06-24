年輕世代退休理財偏保守 最愛定存、儲蓄險

隨著台灣「變老」，退休財源與長照安養議題愈來愈受到重視，政大風保中心與中信金 (2891-TW) 旗下台灣人壽攜手合作，於今 (24) 日公布退休調查，結果發現民眾對退休理財的知識普遍錯誤，而且年輕世代更是出乎意料地偏保守，投資首選定存、儲蓄險。

台灣人壽表示，這是首度以台灣確定給付型態的退休金制度指標，結合退休生態觀察所進行的調查，以了解台灣現行政府各個退休金制度與民眾期望之間有何不同，並了解民眾對於退休財源準備與長照、醫療的需求。

台灣人壽總經理莊中慶表示，台灣已進入高齡化社會，7 年後會進入超高齡社會，民眾必需了解退休生活財源來源與規劃，充實醫療及長照保障，讓退休金安排不失衡，方能讓退休生活民眾享有預想的品質。

本調查對納入退休的三層財源進行分析，包括第一層保障是政府的社會安全制度，具有強制性，如公保、勞保、軍保、農保、國保；第二層是私人企業年金，也就是職業退休金，包括個人儲蓄帳戶（如勞退基金、私校退撫、軍公教退撫）、企業退休金等；第三層則是個人退休理財部分。第一層多採用「確定給付制（DB）」，第二層及第三層則以「確定提撥制（DC）」為主導。

5 成民眾不知退休財源何來 年輕世代憂物價、低薪

有關退休財源，無論是從第一層社會保險或是第二層職業退休金，均有近 5 成的人不清楚自己的退休金可以領多少，其中尤以尚未退休、女性、年輕世代、低薪者明顯不清楚。

而民眾對各類退休制度的金融常識也普遍不足，即便是第二層勞退是確定提撥制，没有破產問題，但也有 45% 的民眾認為可能面臨破產。

不過有 8 成以上的民眾願意每月自行提撥每月超過 5000 元的退休準備，遠高於目前勞退新制中自提的比率，至於投資工具仍是偏保守，定存 59.6% 居冠，其次為購買保險，大多數以儲蓄型保險優先考量，有超過 6 成以上民眾擔心物價上漲與低薪影響自己的退休金，其中物價超過 8 成，尤其是 25 至 35 歲工作不穩定的年輕世代最顯著以及敏感。

認為長照會發生 但對長照 2.0 不清楚

對於「長照」及「醫療」議題，有 83.71% 的民眾認為會遇到需要長照的機會，但有近 9 成的人對長照 2.0 不清楚，而越需要長照資源的中南部地區居民則是越不清楚。然而一旦需要長照 7 成民眾擔心醫療資源不足，4 成擔心得不到政府長照 2.0 資源。

調查數據也顯示，近 9 成的受訪者認為，政府長照 2.0 資源不足，需要其他的長照資源，但也有 6 成 5 以上的人沒有買長照險。

青壯族 7 成以上想買實支實付險

調查指出，退休準備愈高的人就愈加感受到健保不足，購買醫療險意願隨準備多寡呈正比。至於想買哪些醫療相關保險？在「重大疾病險」、「傷害醫療險」、「實支實付醫療險」等項目中，皆是愈年輕愈有購買意願，以實支實付醫療險為例，25 至 35 歲有 72.42% 比例願意購買，65 歲以上只有 42.86%。不過，65 歲以上長輩與其他年齡層相比，更青睞「住院醫療險（包含手術）」，願意購買者占 42.86%，遠高於 25 至 35 歲者的 29.74%。

只有公保及格 勞保問題最嚴重

根據調查研究顯示，有高達 8 成民眾最依賴第一層社會保險，但有 9 成民眾缺乏信心，並認為現在的退休給付制度會再調降，且越年輕者信心度越不足，至於第二層職業退休金依賴度只有 4 成，和國際上主要以第二層退休金為主要來源的趨勢不同。

政治大學教授黃泓智表示，台灣確定給付型態的退休金制度指標是針對國內退休金制度的永續經營能力、老年經濟安全、職業公平性、世代公平性與經濟影響層面等五大方向進行研究，在永續經營能力，只有公保達到及格的分數，勞保的問題最嚴重，分數遠低於及格分數，國保及退撫也是處於不及格的狀態。