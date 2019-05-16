自存退休俸 怎能錯過高股息ETF

近年來很流行存股退休，然而，近千檔台股中，想要篩選出具有高殖利率、高穩定配息、高速填息等三高好股票，著實不易。也因此，股價及配息穩定的高股息 ETF 很適合存股族，尤其台股 ETF 連結基金上路後，入手高股息 ETF 投資變得更親民，可以每年為自己穩定加薪或者累積退休俸。



高殖利率股票往往成為存股族的熱門標的，不過，股息高不代表就能後顧無憂，元大台灣高股息 ETF 連結基金及元大富櫃 50ETF 連結基金經理人林良一特別強調，配息穩定度和填息軌跡兩大特性同樣不容忽視，配息穩定才能透過息收規劃生活品質，但是若少了填息，說穿了只是將自己投資的錢再回配給自己。

其實，要挑選好的定存股並非易事。根據彭博資訊統計，自 2011 年 1 月截至 2019 年 2 月期間，台灣上市公司共 946 家，近 5 年連續每年配息者僅 52%，每年配息者且每年填息者僅 14%，每年配息且填息者平均股利率 3.95%。

而市場上為人熟知的定存股，包括台塑四寶、電信三雄和上市金控公司等等，其中只有台塑四寶近年每年配息、填息穩定，殖利率為 4.08%；電信三雄殖利率雖然高達 4.8%，但近六年之中，有兩年未填息；而上市金控公司的殖利率僅 3.7%，且其中多家公司未每年配息。

由上述可知，在茫茫股海中挑選存股標的，不但費時勞神，也經常發生有一好沒兩好的窘境，也因此，具有高殖利率題材，配息與填息皆穩定的高股息台股 ETF 成為存股族青睞的標的之一。

以元大台灣高股息 ETF(0056) 為例，以市值最大的前 150 支上市股票為母體，根據殖利率作為排序，選取前 30 名做為成分股，優異的配息、填息紀錄深受台灣投資人青睞，截至今年 2 月底為止，擁有 95,057 受益人次，是目前台股 ETF 基金總受益人數中的亞軍。

打造穩定的現金流，殖利率、填息率缺一不可。

林良一表示，元大台灣高股息 ETF 透過分散投資標的，降低風險，確保高殖利率，以及配息、填息穩定，自成立以來平均股利率達 4.45%，平均配發股息 1.1 元左右。

元大台灣高股息 ETF(0056) 的收盤價，2019/5/14 日以 26.07 元作收，等於一張 ETF 股票約 26,000 元左右，對於資金不多的小資族群來說，定期定額著實不易。好消息是，「元大台灣高股息 ETF 連結基金」即將推出，主要投資標的即為元大台灣高股息 ETF，讓存股族更容易參與高股息 ETF 投資，打造穩健的現金息收金流。

如何利用元大台灣高股息 ETF 連結基金規劃退休？林良一建議，可以搭配元大台灣卓越 50ETF 連結基金及元大富櫃 50ETF 連結基金，並依據投資人所屬的人生階段來調整。因為元大台灣高股息 ETF 連結基金以穩定現金流為訴求，若處於資產累積的年輕時期，比重不需要太高，但是距離退休時間越來越近，穩定現金流量需求逐漸增加，再隨著年紀漸長慢慢調高比重股息部位。