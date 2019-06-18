全球人壽銀保通路專賣 首創三護三利還本終身保險 助攻退休理財

呼應主管機關要求保單銷售回歸保障本質，全球人壽從 6 月起將攜手合作銀行陸續推出三護三利還本終身保險，除了每年透過給付生存保險金來協助客戶進行退休規劃外，若保戶於保單第 6 年度起罹患 3 大特定疾病，每年給付的金額會從原本的一倍變成三倍，協助保戶守護退休好品質。

隨著醫學進步、衛生及營養的提升，人類壽命跟著延長，卻縮短我們與 3 大特定疾病的距離。內政部統計，106 年國人平均壽命達 80.4 歲，男性 77.3 歲，女性 83.7 歲，均創新高；但衛生福利部提出的《民眾版失智症防治照護政策綱領暨行動方案 2.0(2018 年版)》，台灣 80 歲以上每 5 位就有 1 位罹患失智症，而失智症病例中有 60-70% 是阿茲海默氏症。巴金森氏症是國人相當常見的神經退化疾病，約占 65 歲以上老年人口的 1-2%，且發生率有逐年增加的趨勢；門診透析腎臟病患更是每年以淨增加 2500 人的速度在成長，洗腎總人次已突破 9 萬人。

全球人壽表示，觀察到失智症、巴金森氏症、腎臟病這 3 大特定疾病攀高，尤其如果是在退休後罹患這類疾病，對於家庭將帶來沉重的經濟壓力。因此，特別與合作銀行推出「全球人壽三護三利還本終身保險」。這是張結合 3 大特定疾病及退休規劃的還本終身保險，萬一 3 大特定疾病來臨，也不用害怕。

全球人壽表示，「全球人壽三護三利還本終身保險」所保障的 3 大特定疾病，包括嚴重阿茲海默氏症、嚴重巴金森氏症、末期腎病變，讓民眾可以有效地減緩經濟壓力，並且透過以下 3 大特色，協助民眾為自己建構特定疾病防護傘。

特色 1：兼顧特定疾病 + 退休保障保費門檻輕鬆

「全球人壽三護三利還本終身保險」不僅有 3 大特定疾病保險金 (一次為限)、特定疾病生存保險金，也有身故保險金、祝壽保險金及生存保險金，不僅年年還本，且可享有特定疾病額外保障，讓老後的自己不用煩惱生活費跟特定疾病的費用。

此外，投保年齡 0-65 歲僅區分四階費率且不分性別，讓保費門檻也變得更輕鬆。以 50 歲男性為例，投保繳費 10 年期之「全球人壽三護三利還本終身保險」，保險金額 100 萬元，每年保費為 11 萬 1009 元，如果在保單第 6 年度時，初次罹患嚴重阿茲海默氏症，除了可領取 13 萬 5240 元的特定疾病保險金 (終身給付一次) 外，另可領取特定疾病生存保險金給付 24000 元，加上原本的生存保險金 12000 元，合計 36000 元，且年年遞增至第 11 保單年度末的 66000 元，爾後每屆臨保單周年日仍生存時，可持續領取 66000 元。

特色 2：簡易告知 輕鬆投保

「全球人壽三護三利還本終身保險」保障涵蓋 3 大特定疾病，全球人壽簡化要保書告知事項，如無符合要保書上所述之告知事項，即可投保，讓投保變得更簡單快速。

特色 3：罹患特定疾病 生存保障多倍給付

一旦確定罹患 3 大特定疾病，除了將給付保費總和之 20% 外；如果特定疾病是於保單第六年度後初次罹患，生存金 (含原有生存金 + 特定疾病生存金) 由 1 倍增為 3 倍，多倍給付減輕罹病保戶之經濟壓力，且給付終身。