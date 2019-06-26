剩5家失能險有保證給付保障 遠雄人壽6月底停售、台灣人壽變相縮水

多家保險公司今 (2019) 年元旦起陸續取消失能扶助險 (殘扶險) 的保證給付，遠雄人壽也將在 6 月底跟進取消該項保證給付，台灣人壽則要停售舊的失能險，改賣新的失能險，等於變相減少保證給付的內容，這讓市場上僅剩台灣人壽、AIA 友邦、康健人壽、宏泰人壽、臺銀人壽等 5 家保險公司，還有保證給付保障的失能險。

失能險以前俗稱殘扶險，部分輿論批評殘廢有歧視意味，現在都改叫失能險；殘扶險也改稱失能險或失能照護險。由於再保公司反映損失率高，越來越多公司停止保證給付，或減少保證給付的內容。

今年以來，包括新光人壽、全球人壽、元大人壽等相繼相繼取消失能險的保證給付項目，遠雄人壽「超好心系列」也將在 6 月底跟進停售。而台灣人壽預計 7 月 1 日起停售好心 200 失能照護終身健康保險，全通路改用今年初上市的好心 180 取代。

台灣人壽表示，停售「好心 200」後，全通路 (不含電話行銷通路) 保證給付型失能扶助保險金主約型態保險商品將以「好心 180」為主，另外，其他限制特定通路則新增福成雙 (限銀行保險通路)、福鑫 200 系列 (限電話行銷通路)，這兩保單還是會銷售同類型失能扶助保險。

台灣人壽表示，「好心 200」自 2016 年上市以來，就是台壽的失能險主力商品，銷售佔比一直名列前矛，而因為本商品已銷售有一段時間，故因應市場狀況進行改版。

而保經業務員表示，遠雄人壽超好心系列中的 C 型商品，其熱賣程度與討論程度遠勝於遠雄的 HW3，因為它主約就可出單，加上有增額功能、1-6 級殘廢金殘扶金皆固定理賠、1-11 級豁免功能等，因此喜歡它的保戶也非常多，但遠雄人壽這些失能險都將在 6 月底成為絕響。

根據錠嵂保經統計，從去年元旦開始截至 4 月 30 日止，失能扶助險銷售保單件數前三大為台灣人壽、遠雄人壽與元大人壽，突顯出台灣人壽保單行銷著重於長年期保障型商品及失能扶助險等健康險商品的策略奏效。