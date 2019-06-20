上市一年未獲利企業總數重回網路泡沫期水平 近日美股IPO熱潮恐難續

生產植物性肉類的 Beyond Meat (BYND-US) 股價自 5 月初上市以來已上漲近 600%，市值超過 100 億美元，現在已超過 80 家標準普爾 500 指數成份股，包括梅西百貨 (M-US)、Xerox (XRX-US) 和 Mylan (MYL-US)。

雖然 Beyond Meat 是目前為止美股最大的 IPO 成功案例，但它並不是唯一。其他最近 IPO 的企業，包括 Zoom Video (ZM-US)、Revolve Group (RVLV-US) 和 PagerDuty (PD-US)，掛牌上市以來的爆發力道更大。

在這些企業出現如此大規模的暴衝後，Miller Tabak 股票策略師 Matt Maley 越來越擔心熱門的 IPO 熱潮已經觸頂。

他指出，「毫無疑問地，IPO 市場出現泡沫，並且可能還會持續一段時間。讓人擔心是有理由的，」「自 IPO 之後 12 個月仍無法獲利的股票數量，已回到 2000 年網路泡沫時期的水平。」

今年一些最引人注目的 IPO，如 Beyond Meat、Lyft (LYFT-US) 和 Uber (UBER-US)，都是仍在賠錢經營的企業。根據 FactSet 估計，Beyond Meat 最快要到 2020 年第 3 季才能出現單季獲利。

Maley 說，「此外，IPO ETF 在過去幾年中表現優於標普 500 指數。自 2016 年初以來，它已經成長超過 100％，幾乎是標普的 2 倍。」

成分股涵蓋過去 2 年上市股票的 Renaissance IPO ETF (IPO-US) 今年來上漲近 38%，而史指上漲 16%。

Maley 說，「但最令我擔憂的是，這些企業很多並不是像網路泡沫時那樣是新成立的公司。它們是已經成立很長一段時間的企業，當投機者出售他們的企業或將其推出上市時，通常代表已經觸頂。」

例如，高盛 (GS-US) 在網路泡沫破滅前一年的 1999 年中期 IPO。同樣地，Blackstone (BX-US) 在金融危機之前的 2007 年掛牌上市。

Butcher Joseph Asset Management 首席投資策略師 Nancy Tengler 表示，Beyond Meat 尤其可能在這波狂漲後很快回歸原點。

她說，「我對其估值感到擔憂，」「在某個時點，熱情將會減弱，然後就會像任何其他食品企業一樣接受檢視，且與其他食品類股相比，它的價格銷售比呈倍數成長。所以，我對它保持謹慎立場。」

在價格銷售比方面，Beyond Meat 超過 35 倍，而 Hormel (HRL-US)、General Mills (GIS-US) 和 Kellogg (K-US) 還不到 3 倍。