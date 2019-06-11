貿易戰冷卻企業IPO意願 今年來新掛牌家數縮水至18家

美中貿易戰影響企業 IPO(首次公開募集) 意願，資誠聯合會計師事務所審計服務會計師林一帆表示，截至今年 5 月底，台灣新上市上櫃掛牌家數僅 18 家，低於去年同期 25 家，反映企業受總經大環境影響，態度轉向觀望。

林一帆認為，雖然全球景氣及中美貿易戰確實對企業 IPO 的規劃造成影響，導致台灣新上市上櫃掛牌家數低於去年同期的 25 家，但其實多數企業仍在評估觀望 IPO 的可能性，事實上企業對於 IPO 仍有意願，只是暫時轉為觀望。

資誠表示，IPO 對企業的效益包括強化企業籌資能力、提高企業品牌知名度、吸引優秀人才、獎勵員工，並且有助於企業進行併購活動，在全球經濟走緩及中美貿易戰持續的影響下，企業比以往更迫切地需要提升競爭力，且 IPO 可以為企業提供有形及無形的火力支援。

此外，近年來不少企業正面臨傳承接班關卡， IPO 不失為解決傳承困境的可行方案之一。

根據資誠《全球資本市場 2030 趨勢報告》，受訪企業認為，在選擇上市地點時，最重要的三個關鍵因素分別是，流動性 (49%)、估值 (32%) 及上市成本 (29%)。

資誠聯合會計師事務所審計服務營運長梁華玲說，上述這三項正是台灣資本市場較鄰近市場更為有利的優勢，截至 2019 年第 1 季，台股成交值週轉率為 17%，明顯優於香港的 11% 及新加坡的 6%；本益比為 15 倍，明顯高於香港及新加坡的 12 倍。

資誠創新整合公司董事盧志浩分析，從企業成長角度來看，上市將面臨投資市場不同的期望，必須兼顧成長與獲利。他以實際案例分享企業如何訂定好的策略，並透過清晰的溝通落實到執行過程。

盧志浩建議，企業可善用資訊系統輔助制度與流程的落實，並且注意數位科技對於顛覆產業運作模式的可能性。除了企業自己的內部資源，上市所募集的資金也能為企業帶來更多資源與選項，可借助外部專家的力量，來強化企業的競爭力。