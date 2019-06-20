大摩：iPhone中國導入量5月份連續第五個月增加

深具影響力的摩根士丹利分析師 Katy Huberty 表示，今年 5 月 iPhone 的中國安裝數連續第五個月較去年同期增加。

根據《AppleInsider》報導，Huberty 報告指出，蘋果 (AAPL-US) 市佔率增加 51 個基點至 19.5%，雖然低於前面 4 個月平均每月增加 190 個基點的成績，但中國 App Store 加速成長，Huberty 形容「這是有建設性的數據點，因為去年中國需求環境疲弱，且投資者正擔心 iPhone 近期中國需求劇烈大降。」

「我們認為，需求趨勢意外穩定，這些歸功於：iPhone 降價、融資工具使用量增加、增值稅調降，以及中國消費者信心上升 (按中國國家統計局，較去年夏季增加 10 個基點)。」

分析師進一步指出，53 家蘋果的台灣供應商上一季營收成長同比上升，但她仍預期 iPhone 第二季 (6 月底止) 出貨量年率下降 10%、第三季下降 8%。

亦即，第二季出貨量約莫 3700 萬支 / 262 億美元，估計整體營收 536 億美元。9 月一季出貨量估計 4300 萬支 / 321 億美元，整體營收 614 億美元。

Huberty 警告，蘋果仍面臨中美貿易戰升級的威脅，但他也主張一些前景如 2020 年推出首款 5G iPhone、新服務，以及 iPhone 汰換週期逐漸穩定，這些是對蘋果樂觀的理由，因此她維持「加碼」的評級，目標價在 231 美元。

蘋果去年第四季 iPhone 出貨量下降 15%，庫克直指中國市場表現差是主因，嚇壞一幫投資者。今年四月，庫克又稱中國整體銷售狀況正在改善，但卻沒有公布 iPhone 銷售細節。