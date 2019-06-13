CrowdStrike貢獻12億！Alphabet在今年IPO熱潮中持股市值達50億美元

Alphabet (GOOGL-US) 對安全軟體供應商 CrowdStrike 的 1 億多美元投資成果，可能因其對 Uber、Airbnb 和 Stripe 等知名企業的投資而被遮蔽，但它可能比這些企業任何一家都更有利可圖。

在 CrowdStrike IPO 掛牌大漲 71% 後，Alphabet 的後期投資集團 CapitalG 在該公司的持股價值接近 12 億美元，在從 2015 年直至 2018 年不到 4 年的投資時間內回報率約為 10 倍。

再加上 Alphabet 對競爭對手 Uber 和 Lyft 的投資，該公司在 2019 年 IPO 類別中的持股市值達到 50 億美元。

上週，CapitalG 在母公司 Alphabet 以 26 億美元收購數據分析新創公司 Looker 時，這個投資集團在 2 年前主導的融資回合中投資的 8150 萬美元回收資金達 3 倍。

根據 CapitalG 網站資料，作為 Alphabet 所謂的「其他投資」項目之一，CapitalG 已經投資了大約 36 家企業的股份，重點涵蓋金融科技、銷售市場、科技基礎設施和網路安全。CrowdStrike 開發用於保護企業數據的雲端軟件，標誌著 Alphabet 在網路安全投資的第一場重大勝利。它還持有去年上市的 Zscaler 一小部分股權，並且是正等待 IPO 的供應商 Cloudflare 的投資者之一。

（圖: 納斯達克）

CrowdStrike CEO George Kurtz 在 2015 年接受投資時在博客上寫道：「與我們一樣，Google Capital 認為解決當前和未來安全挑戰的唯一途徑將來自雲端計算。」

在其最新的當季財報中，Alphabet 表示其非市場股票證券的總投資組合，包括早期 GV 集團的投資在內，價值 129.5 億美元，其中包括 46 億美元的未實現收益。

從純粹的現金角度來看，優步仍然是 Alphabet 最賺錢的投資。2.58 億美元的投資，以及價值 2.45 億美元經和解取得的股票，目前價值 30 億美元。但 CrowdStrike 的回報百分比是相同的，這將取決於股票今後的走勢而定，最終可能會更高。與其他 CrowdStrike 內部人士一樣，CapitalG 被禁止在 180 天內出售股票。

優步的交易價格低於其上月的 IPO 價格，因為它試圖與 Lyft 競爭，只得不斷燃燒現金。自 2017 年以來，CapitalG 對 Lyft 的 5 億美元投資現在價值 7.49 億美元，收益相對較小。CrowdStrike 也在虧損，但金額卻少得多。截至 1 月當季，其淨虧損從 3750 萬美元收窄至 3130 萬美元，而營收成長 44% 至 8050 萬美元。優步和 Lyft 的虧損仍在擴大。

CapitalG 也從 Airbnb 獲得可觀的利潤，儘管很難達到這麼大的回報率，因為該公司的估值為 300 億美元。同樣，當 CapitalG 投資 Stripe 時，這家支付軟體企業的估值已達 90 億美元。

根據 SharesPost 的數據，作為一家更為低調的公司，CrowdStrike 在 2015 年接受 CapitalG 投資時，估值僅為 7 億美元左右，因此未來再上升的空間可能會非常大。