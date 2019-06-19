為何7是一條人民幣走勢不能跨過的紅線？

隨著美中貿易戰的持續，7 這個數字被各方密切關注。它是中國人民幣兌美元匯率的關鍵，許多投資人和經濟學家稱之為「最後的紅線」或「神奇數字」。

部分觀察人士擔心，人民幣貶值將導致美元相對走升，代表貿易爭鬥的另一個負面背景，引發美國指控匯率操縱，並可能引發更廣泛的全球競貶，讓其他國家採取行動削弱各自貨幣作為回應。

位於加拿大蒙特婁的 Pavilion 分析師在 5 月 30 日的報告中寫道，「隨著貿易談判焦慮和全球經濟成長擔憂成為焦點，人民幣走向的問題可能是當今全球市場面臨的最重要的宏觀問題。」

密切觀察這條線

就其本身而言，中國央行似乎有意讓人民幣遠離這條線。中國人民銀行週二 (18 日) 設定人民幣兌美元匯率中間價為 6.8942 元兌 1 美元，與前一天的 6.8940 變化不大。中國人行每天公佈美元兌人民幣匯率水平，該匯率可以在一定範圍內交易。

在離岸交易中，人民幣兌美元匯率下跌 0.4% 至 6.9021 美元。過去 12 個月，美元兌離岸人民幣匯率上漲近 7%。

中國經濟放緩以及擔憂貿易緊張局勢可能帶來更多阻力，可能會為人民幣帶來下行壓力。但是，為了進一步抵消現有關稅和進一步加徵的威脅，人民幣趨弱的誘因可能會強勁。

純粹心理作用？

但為什麼 7 這麼重要？沒有明確的答案。由於金融危機以來人民幣兌美元匯率從未超過 7 元，這個水平似乎具有重要的心理意義。

因此，管理資產達 8400 億美元的全球資產管理公司 Insight Investment 投資組合專家 Carl Mastroianni 表示，該水平「似乎是一個拐點」，並且一旦跌破該水平將會激怒川普政府，並削弱中國長期以來提高其貨幣地位的努力。

目前，中國央行似乎不打算測試這個假設，維持美元兌人民幣匯率低於 6.9 元。

在 5 月的大部分時間和 6 月以來，人民幣中間價的設定往往處於比市場參與者預期更強的水平。分析師認為，即使按經濟基本面應該下跌，但北京仍希望嚴格控制貨幣並防止其過快下滑。

「只是一個數字」

但是，無法保證中國人民銀行不會將美元兌人民幣匯率永久保持在 7 以下。

瑞銀 (UBS) 分析師上週認為，7「應被視為只是一個數字」。

他們表示，如果市場壓力將匯率推高至 7.0 水平，中國政策制訂者也不會出面阻止，因為在貨幣政策方面，這麼做會壓縮中國人民銀行的政策施展空間。

他們表示，特別是美國對中國商品關稅的進一步提高將使北京不太願意捍衛 7，儘​​管他們認為中國不會將匯率作為武器。

他們表示，這是因為刻意削弱人民幣的政策可能會引發資本外流，並以北京一直想要避免的方式深化貿易爭議。

美國總統川朗在推特表示計劃本月底在日本 20 國集團領導人會議上與中國國家主席習近平舉行「擴大會議」後，人民幣匯率走強。事實上，在短期內，分析師認為北京方面不願意讓人民幣在 20 國集團會議前夕跌得太多，這可能是長期貿易對抗的關鍵。

因素複雜化

與此同時，Pavilion 分析師認為，雖然人民幣貶值「幾乎不可能」會成為一種政策工具，但由於中國對仍以美元定價的進口石油的「飢渴需求」，北京也不會輕視這一步驟 。中國也一直在努力擴大人民幣的國際影響力。

他們說：「貶值不僅會增加進口商品的價格和降低生活水平，而且還可能會挫敗中國政策制訂者人民幣國際化的願望。」

瑞銀分析師預計，受到成長放緩和貿易緊張局勢加劇的影響，未來 3 個月人民幣將突破 7 大關。但他們並不認為匯率會長期保持在 7 以上。

他們表示，「由於 3 個原因，我們預計美元兌人民幣將在未來 6-12 個月內穩定下行至 6.7-6.8。」「首先，貿易協議，我們的基本假設是在年底達成協議，將對匯率施加下行壓力。其次，改善國際收支平衡流動應可支持人民幣。第三，我們預計美元在下半年將大幅走軟。」

黔驢技窮？

然而，Enodo Economics 經濟學家 Diana Choyleva 在報告中警告，從長期來看，北京可能會發現自己別無選擇，只能更加依賴匯率作為政策工具，除非它找到促進生產率成長的方法。

她說，「如果北京未能透過結構性變化大幅提高生產率成長，以吸收多年的過度投資以及自全球金融危機以來債務的迅速增加，那麼匯率走軟最終將成為唯一的壓力釋放閥，」「但貨幣貶值也將成為中國成本推動型通膨的管道。」