貿易戰衝擊 人民幣下半年貶破7字頭機率大

受美中貿易戰影響，人民幣貶值壓力不小，美元兌人民幣匯價屢次朝 7 字頭叩關，瑞銀認為，人民幣下半年朝 7 字頭邁進機率頗大，但不至於在 7 字頭停留太久，預期未來 6 到 12 個月內美元兌人民幣匯價，預估將在 6.7 到 6.8 元區間徘徊。

受貿易戰影響，今 (12) 日美元兌人民幣匯價約 6.9 元，距離 7 字頭心理關卡僅半步之遙，市場多預期，在經濟放緩的情況下，美元兌人民幣恐貶破 7。

瑞銀財富管理投資總監大宗商品主管及亞太區外匯及經濟主管施德銘 (Dominic Schnider)、瑞銀財富管理投資總監辦公室亞太區外匯分析師陳得能 (Teck Leng Tan) 針對人民幣匯價發布研究報告。

瑞銀表示，人民幣匯價仍受中國官方控管，因此何時貶破 7 字頭已被投資人視為重要心理關卡，儘管美中貿易戰引發經濟增長放緩風險，可能使美元兌人民幣匯價朝 7 邁進，但預估匯價觸及 7 字頭後就會反彈。

由於人民幣匯率仍受中國官方控管，因此何時貶破 7 已被投資人視為重要心理關卡，但瑞銀認為，美元兌人民幣在未來 6 至 12 個月將回穩，匯價將在 6.7 到 6.8 元區間震盪。

瑞銀指出，人民幣不至於貶破 7 字頭主要有三大原因，第一、美中貿易協議可望在今年底前達成協議，將使美元匯率面臨貶值壓力，第二、中國的國際收支平衡改善有助於支持人民幣，第三，美元可能在今年下半年將全面走軟。

瑞銀指出，如果聯準會屆時啟動降息，因應經濟增長放緩，屆時將使美元全面走軟，並讓中國央行提供更多管理匯率的空間，人民幣匯價或有可能從近期的疲態中逐步回穩。



