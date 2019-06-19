紐約匯市 — ECB總裁強調會擴大寬鬆 歐元摜破月線

週二 (19 日) 歐元兌美元大幅下挫，因歐洲央行 (ECB) 總裁德拉吉 (Mario Draghi) 發表可能提供更多刺激政策的鴿派言論。

歐元兌美元日線 (來源: FXSTREET)

德拉吉昨日在歐洲央行論壇上表示，若經濟情勢進一步惡化，ECB 將宣布更多的刺激措施。同時他強調，通膨水準持續低迷，對歐洲帶來威脅，「注入刺激政策將是必要的。」德拉吉強調。

同時，德國公布的 6 月 ZEW 經濟景氣指數為 -21.1，不僅遠低於預期之 -2.1，更創 7 個月新低，雙雙衝擊歐元進一步下跌。歐元兌美元匯價下挫 0.2% 至 1.1193 美元，不僅跌破關鍵的 1.120 價位，更完全吃掉 6 月前兩周的漲幅。

ECB 定調歐洲經濟在短期上，將是「揮之不去的疲弱」。市場分析師認為，主要受到地緣政治與貿易戰因素影響，尤其製造業與出口，是歐洲兩大經濟命脈。加上 ECB 近日也警告，歐洲銀行的不良貸款太高，銀行體質不佳將難以撐過下一個暴風雨。

針對如何刺激市場，德拉吉表示，ECB 並非市場認為的沒有更多的刺激工具，ECB 將可以進一步降息，調整通膨預期，同時，APP(資產購買計畫) 仍有相當大的空間。

美元指數日線 (來源: FXSTREET)

美元指數則相對地進一步收漲，指數一度來到 97.8，進一步逼近年內高點 98.37，表現相當強勁。美國總統川普強調重視中美經貿合作，雙方將在 G20 高峰會上會晤，同時，市場期待周三 (19 日) 即將召開的 Fed 貨幣會議，分析師認為，若 6 月並無急需降息的必要，短線上仍將對美元持續帶來支撐。

截至週二 (19 日) 台灣時間 5：00 價格：

美元指數來到 97.62。

歐元兌美元匯率來到 1 歐元兌換 1.1193 美元。

英鎊兌美元匯率來到 1 英鎊兌換 1.2557 美元。

澳幣兌美元匯率來到 1 澳幣兌換 0.6875 美元。

美元兌加幣匯率來到 1 美元兌換 1.3378 加幣。

美元兌日圓匯率來到 1 美元兌換 108.44 日圓。