5月人民幣存款餘額續創逾5年新低 央行看資金移動有一大現象

台灣央行今 (17) 日公布 5 月銀行辦理人民幣業務概況，全體國銀人民幣存款餘額為 2682.77 億元 (以下金額全為人民幣)，續減 64.16 億元，續創 2014 年 3 月以來新低 (63 個月來低點)，央行指出，從近期人民幣存款走勢觀察到一個現象－－個人戶和法人戶都減少，尤其法人戶更多，主要是調整定存部位，即便解約後也不留在活期存款，「應該是將資金轉向投資較高收益的商品」。

其中，5 月外匯指定銀行 (DBU) 存款餘額為 2370.97 億元，月減 61.59 億元；國際金融業務分行 (OBU) 存款餘額 311.8 億元，月減 2.57 億元。

央行官員解釋，5 月人民幣存款續減最主要原因是－－國際債券集資約 11.67 億元的資金、以及一基金募得約 3 億元匯出投資，再加上有廠商匯出人民幣借給境外公司。

另一方面，從中銀台北的人民幣利率來觀察，5 月的 1 個月期存款利率為 2.75%，3 個月為 2.7%，6 個月 2.76%、9 個月 2.89%、1 年期 2.99%，雖均低於去年底各期均在 3% 之上，但央行指出，看到短天期人民幣利率略有調升。

而央行也公布 5 月銀行對人民幣各天期的最高牌告利率，均是日盛銀最高，分別為 1 個月期 2.3%、3 個月 2.9%、6 個月 2.9%、9 個月 3%、1 年期 3.1%，與 4 月相同。

此外，3 月人民幣匯款總額為 1833.99 億元，較上月大幅增加 233.87 億元，央行解釋，DBU 匯款總額較上月減少 102.05 億元，主要是因廠商匯出入大陸三角貿易的匯款減少，不過 OBU 匯款總額一口氣大增 335.92 億元，則是因電子業進出口貿易業者調度資金，「有可能是美中貿易戰，產線移動需要資金」。

目前台灣存款餘額在主要離岸市場仍居第二，僅次於香港的 6123 億元 (4 月底)，高於新加坡 1300 億元 (去年 12 月底) 和南韓 77 億元 (3 月底)。

整體來看，央行指出，目前人民幣存款利率還不至於策動一般投資人提早解約，「個人戶通常不會積極把定存解約，頂多就是到期不續存，還是以法人調整比較多」。