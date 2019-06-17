分析 Facebook 發幣可能面臨的疑慮：沒有擁有真正的加密貨幣特色

Facebook 的加密貨幣計畫 GlobalCoin，即「Project Libra」計畫，可能面臨重大障礙關卡。

區塊客昨天援引《華爾街日報》報導指，Facebook 秘密開發多時的加密貨幣尚未推出，似乎就已經吸引到 4 家大型公司作為支持者，其中包括：Visa、Mastercard、PayPal 和 Uber。

儘管諸多報導指出，Facebook 正準備最快在下周 18 日宣布自家的加密貨幣，但熟知 Facebook 內部運作的消息人士指出，這項計畫的軟體距離可被運用尚有很長一段距離，他們將這歸因於當前的區塊鏈產業企業不願意為一個顯然沒有擁有真正加密貨幣特點的項目投入作業。

一名消息人士估計，2020 年是較可能進行測試的時間架構，因此短期內的宣布都僅僅是前瞻性計畫。

前情提要：

1. Facebook 發幣再有新進展！外媒：節點權利金要價 1000 萬

2. Facebook 敲定 2020 年推出自家加密貨幣「GlobalCoin」

綜合七名熟悉內情的消息人士的說法，Facebook 的計畫是將用戶的財務資訊與個人的 Facebook 帳號檔案連結，這類資料很可能會受到 Facebook 的控制並儲存於公司的資料庫中。還有說法指出，Facebook 的計畫是與像是 Mastercard 這類外部支付處理業者進行整合，就像華爾街日報稍早的報導指出，Visa、Mastercard、PayPal 已敲定協助 GlobalCoin 計畫融資。但 Facebook 不願對此置評。

消息人士將 GlobalCoin 與中國大陸的支付寶進行比較，支付寶可讓用戶在社群平台上進行數位支付，然而它也與中國政府的監控有關聯，而政治遊說則是 Facebook 各種廣泛措施的基礎。

這使得來自區塊鏈產業各方對此產生不同看法，因為區塊鏈產業不願投入一項是讓使用者僅能對自己的數位身分擁有很少控制權的計畫。消息人士說，Facebook 曾與新創公司 Tendermint 與 Stellar 進行協商，但協商無果，Facebook 還曾經表達有意收購一家以隱私為中心的加密貨幣新創公司 MobileCoin。

後來，Faceboook 收購了區塊鏈新創公司 Chainspace，著眼於其所有權共識演算法。

區塊鏈顧問 Maya Zehavi 表示，她擔心 GlobalCoin 與 Visa、、Mastercard、PayPal 的財團合作可能會創造出一個有限責任的系統，但擁有足夠的權力將個人用戶排除在商業交流之外。此外，據報導，這些企業須各自投入多達 1,000 萬 美元的資金作為營運節點的權利費用，取得在網絡上扮演一個節點的機會。Maya Zehavi 表示：「他們正在創造反競爭的護城河。」

策略目標：把區塊鏈項目做為行銷招數？

儘管加密龐克 (cypherpunk) 精神與 Facebook 的公開計畫之間具有衝突性，但 Facebook 仍積極進行聘僱。一名消息人士透露，Facebook 據稱聘僱一支有十多名加密貨幣專家的團隊，每名專家的年薪酬達數百萬美元。

此外，Facebook 正積極追求與像是 Uber 等全球品牌合作，這些品牌未來可能會接受 GlobalCoin 做為支付。由於 Facebook 擁有的 23.3 億每月活躍用戶大部分居住在美國以外地區，因此這類合作關係對於把 GlobalCoin 推廣為全球性資產至關重要。

一名顧問表示，Facebook 先前收購了 Instagram 和 WhatsApp，讓該公司已和十年前的地位截然不同。此外，另一名消息人士則解釋為何 Facebook 可能將這次行動以區塊鏈項目的說法進行行銷，原因是大眾認為比特幣和其他加密貨幣比傳統支付工具更安全和具隱私性。

Facebook 拒絕談論有關使用者資料是被如何使用和分享，也拒絕談論 GlobalCoin 帳戶會被如何託管。

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『新聞來源／區塊客 https://blockcast.it/』