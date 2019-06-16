最狂加密貨幣不是比特幣  「它」今年來飆漲逾330%

即使比特幣今年表現不錯，從年初的 3700 美元攀升至現在約 8500 美元，但馬力最強的不是比特幣，而是相對無名的「萊特幣」（Litecoin），今年來已飆漲逾 330%。

根據 Mosaic Research Ltd 編製的數據，萊特幣市值約達 84 億美元，目前為全球第七大加密貨幣。萊特幣今年初仍不到 30 美元，如今飆升卻至逾 135 美元以上，專家分析，主因就是即將在 8 月 6 日開始的減半挖礦獎勵，每個區塊回報將從 25 個萊特幣減到 12.5 個，使市場預期供給減少，並能確保萊特幣保值。

社交交易平台 eToro 高级市場分析師 Mati Greenspan 表示，「莱特幣是加密貨幣中最成熟的貨幣之一，基本面非常強勁。」相關研究機構專家指出，加密貨幣在 2018 年末跌至熊市低點以來，莱特幣一直是市場領導者。

展望萊特幣的下一步，分析師認為，目前莱特幣交易價在 125 美元左右，如果比特幣保持在 7600 美元到 8000 美元之間，預期萊特幣會穩步上漲至 150 美元，同时也會出現一些正常的回調。

今年加密貨幣逐漸被 AT&T 等主流企業接受，臉書也將推出自家加密貨幣等，均是今年加密貨幣快速上漲的原因。其中比特幣今年以來漲幅約 120%，乙太幣（Ether）今年也上漲了 100%。

不過加密貨直至今日「投機炒作」的陰霾仍未散去，比特幣正常交易只佔全部交易 1.3%，更何況是萊特幣，投資人仍須當心風險；《彭博》專欄作家作家 Aaron Brown 甚至，萊特幣只有在「比特幣有價值時」才有其價值。