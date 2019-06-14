Coinfirm：幣安被盜比特幣遭轉移

近日，區塊鏈分析公司 Coinfirm 發現，幣安上個月遭駭客攻擊而損失的比特幣有被轉移的跡象。Coinfirm 表示，駭客已通過多次拆分交易將 1,060 枚比特幣轉走，而且每次轉移的金額都不多。自 6 月 1 日起，其中一個存有 1,060 枚比特幣的地址（bc1q2r 開頭）出現多次頻繁異動：駭客首先將 1,060 枚比特幣全數轉入 bc1qg6 開頭的新地址中；接著又將新地址中的 1,060 枚的比特幣拆分轉移至 12 個地址，每筆交易包含 19 到 120 枚比特幣不等；最後，駭客再將上述 12 個地址內的比特幣進行數百次的對半切分，循環往復，直至分割成 1 枚比特幣左右的小額資金。目前，尚有 615 枚比特幣仍暫存於 bc1qze 和 bc1qsy 開頭的兩個地址中，仍有進一步被轉移的可能。

加密貨幣平台 McAfee Magic 推出即遭駭客攻擊

日前，殺毒軟體之父 John McAfee 宣布推出加密貨幣交易平台 McAfee Magic，由跨平台交易業務公司 Arbitraging 提供支持，允許用戶在同個界面中自動或手動交易位於多達 8 個交易平台上的 500 種加密貨幣。然而，就在 McAfee 公布消息後不久，該平台的服務器就癱瘓了。他隨即解釋，網站運作不正常的原因是受到駭客攻擊，並說道，「McAfee Magic 使用的 AWS 服務器受到隱藏的 DOS 攻擊。我衷心感謝駭客們的免費宣傳。」

研究：區塊鏈專利申請數量遠勝其他技術

瑞士聯邦智慧財產研究所（IPI）聯合倫敦律師事務所 Withers & Rogers 發表研究報告指出，全球區塊鏈專利申請數量已遠超過其他技術專利申請的數量。報告還指出，全球區塊鏈專利的數量也已超過量子計算，而從地理位置上來看，美國是區塊鏈專利申請數量最多的國家，大約有 1680 件專利申請；中國則以 1590 項專利申請緊隨美國之後，英國以 270 項申請排名第三。值得注意的是，中國電商巨頭京東已申請了 200 多項區塊鏈專利，而其主要競爭對手阿里巴巴也申請了 262 項區塊鏈專利。

美國漁業協會聯手 IBM 追蹤海鮮供應鏈

美國國家漁業協會（NFI）正與 IBM 的區塊鏈食安平臺 Food Trust 合作，計劃啟動一個專注於海鮮供應鏈的溯源試點項目。Food Trust 是一個建立在 Hyperledger Fabric 平台上的系統，該平台透過供應鏈追蹤新鮮農產品。據報導，NFI 的成員都已確定參與該計劃，包含：漁民、進口商、加工商、冷藏庫、餐飲業和零售商。IBM Food Trust 的總經理 Raj Rao 表示，區塊鏈「將有可能顛覆任何行業，尤其是當我們有多方利益的企業和組織參與其中時」。

路透、彭博計劃接入加密貨幣指數 CIX100

消息指出，路透社、彭博金融終端以及 TradingView 計劃接入加密貨幣指數「CIX100」，而該指數將與道指、標準普爾 500 指數等知名指數一起出現在這 3 大公司遍布全球各地的交易終端上。據了解，CIX100 指數由 AI 加密貨幣指數供應商 CryptoIndex 提供，旨在追蹤市場商 1800 多種加密貨幣，並從中挑選出表現最佳的 100 種，另外，CIX100 也將匯集全球 9 大加密貨幣交易所的數千萬筆交易、新聞公告、社交情緒等多達 200 個因素數據，輸入特定的學習網絡，然後通過其專有算法 zorax 再生成排名。

這篇文章 區塊客一分鐘新聞 – 6 月 14 日重點：幣安被盜比特幣遭轉移 最早出現於 區塊客。

『新聞來源／區塊客 https://blockcast.it/』