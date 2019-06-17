區塊客一分鐘新聞 – 6 月 17 日重點：應對 FATF 新規  各大交易所將召開緊急會議

應對 FATF 加密貨幣新規 各大交易所將召開緊急會議

英國媒體《Financial News》報導，多家大型加密貨幣交易所將於本月稍晚與日本金融產業領導人以及相關政策制定者召開緊急會議「V20 Summit」，希望趕在 G20 峰會正式開始前，試圖遊說 G20 撤回先前許下的承諾：「遵循 FATF 針對加密貨幣洗錢問題，即將出台的新規」，主要原因在於國際防制洗錢金融行動工作組織（FATF）將要求虛擬貨幣服務供應商收集並保存用戶信息，並將其轉交給監管機構 。據稱，與會者主要來自各大加密貨幣交易所的高層，包括 Circle、Coinbase、bitFlyer、Kraken 和 Huobi，而政府機構方面則有日本金融廳、英國秘書處、法國駐日本大使、台灣、日本及澳洲等地的國會議員。

Bank Frick：加密貨幣業務帶動網路流量飆升 900％

列支敦斯登銀行 Bank Frick 近日發佈報告稱，加密貨幣相關業務成功帶動其網路流量飆升 900%，近幾年的利潤總額更從 320 萬美元增加到 630 萬美元，翻漲近一倍。Bank Frick 自 2018 年 3 月起開始深入研究加密貨幣市場，旨在融合傳統銀行業務和金融科技創新，允許客戶直接使用法定貨幣從銀行購買加密貨幣。此外，為了提高安全性，Bank Frick 還開發了相關的加密貨幣託管服務，將所有的數位資產保存在冷儲存中，以便保護用戶資金。

孫宇晨：邀請萊特幣創始人 Charlie Lee 共赴巴菲特慈善午餐

波場 Tron 首席執行長日前在推特上透露，「很高興可以邀請到我的好朋友 Charlie Lee，萊特幣的創始者，作為首位與巴菲特共進午餐的嘉賓。接下來還會宣佈其他嘉賓朋友」。過去，巴菲特曾稱比特幣為「可能是老鼠毒藥」、「海市蜃樓」與「不是貨幣」，然而就在本月初，孫宇晨在慈善拍賣會上以創紀錄的 4,567,888 美元得標，贏得與巴菲特共進午餐的機會後表示，「僅僅在 3 小時內說服巴菲特購買加密貨幣可能是不現實的。但我們想向他展示加密貨幣和區塊鏈技術的最新進展。」

法院強制要求 Craig Wright 出示比特幣持有記錄

美國佛羅里達州法院日前批准了比特幣盜竊案原告（已故 Dave Kleiman 之親屬）的動議，強制要求 Craig Wright「澳本聰」在明日之前證明自己持有比特幣。另外，他還被傳喚到聯邦法院，需在本月底之前親自說明案件始末。原告聲稱，Craig Wright 曾與 Dave Kleiman 合作多年，但後來卻盜用 Kleiman 110 萬枚比特幣。因此為了評估這項指控，法院上個月就已要求 Craig Wright 出示截至 2013 年 12 月的比特幣私人地址記錄，否則將被判藐視法庭罪，可處以罰款或監禁。

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