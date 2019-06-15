分析師：儘管面對貿易戰逆風 這些晶片股仍能持續成長

一位分析師表示，在美中貿易爭端中，可能仍有少數晶片製造商能夠倖存。

由於美國半導體晶片的主要買家中國電信巨頭華為最近遭列黑名單的限制，像博通 (Broadcom) (AVGO-US) 這樣的大型晶片公司面臨壓力，但 Ark Invest 分析師 James Wang 表示，少數科技企業可能會避開遭到衝擊，

負責半導體、下一代網路和人工智慧的 James Wang 說，「我們從未大舉押注博通公司，」「它始終是一家炒作型的企業。所做的一切只為推升股價和提高績效。在我們的基金中，更感興趣的是投資那些正在發展並實際創造機會的企業，如 AMD (AMD-US) 和 Xilinx (XLNX-US) 等，它們更能控制自己的命運。」

總部位於加州的 AMD 和 Xilinx 規模相對較大，市值分別約為 330 億美元和 270 億美元。但是，根據 Factset 的數據，雖遠遜於博通龐大的 1040 億美元市值，但儘管有地緣政治擔憂，半數營收來自中國大陸的它們仍能悠遊自在。

James Wang 表示，「像 AMD 這樣的企業，不會因為它們相對較小，表現就會比較差。」博通股價在該公司公布令人失望的財報後大跌。「在艱難的宏觀環境中，當你選擇較小的個股，它們即使面對巨大的逆風仍可以成長。」

雖然投資人可能認為宏觀經濟逆風是所有企業都面對的擔憂，但他提出了不同意見，「一家公司越成熟，就越難被打倒，因為與 GDP 成長、貿易更具關聯性，」James Wang 說道。

James Wang 進一步表示，「回頭看看 2008 年、2009 年期間那些年輕的社群媒體公司，它們就是這麼走過來的。像是蘋果 (AAPL-US)，你甚至不認為它們有應付上的問題。」

在 2007 年 10 月至 2009 年 3 月金融危機的高峰期，蘋果股價下跌近 42%。標準普爾 500 指數在同期下跌近 52%。

快轉到 2019 年，Wang 指出，「我們正在尋找那些生產更具宏觀性的產品、但不至於有 3% 至 5% 的營收與華為有關或受華為影響的企業。」

Wang 目前的目標是正在競相製造用於人工智慧 (A.I.) 應用尖端晶片的全球半導體企業，而美國和中國在此領域處於領先地位。

他表示，「我看過投資於人工智慧晶片領域的所有風險資本：40% 進入中國企業，35% 流入美國企業。」

他說，中國「長期以來一直希望晶片和半導體免受美國控制」。「A.I. 實際上是一個很好的歸零點，因為以往靠 x86 架構控制著這個產業的傳統企業英特爾 (INTC-US)，已經不再是產業主導者了。A.I. 建立在與指令和晶片無關的框架之上，因此中國實際上有機會成為這個產業的推動者。」

Wang 說，這有可能進一步分化美國和中國各自的全球貿易關係，儘管他認為「時機未至」。

他說，「我們當然會考慮最終可能出現兩個結果：來自中國的 A.I. 企業服務於本國市場，美國和一些歐洲企業則提供全球其他地區服務。」「就全球性而言，其他客戶是否願意接受中國的 A.I. 晶片還有待觀察。它們仍然需要證明自己的能力，畢竟它們在軟體開發過程中仍處於早期階段。」