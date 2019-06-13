谷哥新手機擬採用Soli雷達晶片 可隔空滑手機

據傳谷歌 (GOOGL-US) 最新手機 Pixel 4 將採用谷歌強大科技部門 ATAP 打造的，名為 Project Soli 的雷達晶片，能利用微型雷達捕捉細微動作，消費者將能隔空以手勢控制手機。

這款 Project Soli 晶片首次於 2016 年谷歌 I/O 開發者大會登場，當時就示範了以手指隔空滑動，而在控制智慧手表和智慧播放器上，達到相當準確的虛擬控制，甚至能為穿戴設備增加豐富的手勢。

根據網站 9to 5Google 報導，Soli 雷達晶片有望出現在今年 10 月將發行的谷歌手機 Pixel 4 旗艦手機中。

由谷歌開發出以手勢控制的雷達晶片 (圖片: 谷歌 ATAP 團隊影片 Welcome to Project Soli)

據了解 Soli 是由谷歌和晶片大廠英飛凌共同設計，微型雷達如硬幣大小般裝載在晶片上，未來也可應用到各領域中。

谷歌在去年 12 月，被美國聯邦通信委員會 (FCC) 允許，能在高效感測器上和飛機上安裝 Soli 雷達晶片。

谷歌已於 2018 年 3 月申請豁免，傳感器允許谷歌使用雷達波束在 3D 空間捕捉動作。 這使得能夠對設備進行非接觸式控制。

FCC 在准許清單中明示，允許谷歌「透過使用非接觸式手勢，提供創新的設備控制技術，符合公眾利益，因此通過審核開發。」

對此谷歌沒有立即回應此評論。

即將上市的谷歌 Pixel 4 智慧手機，也有傳言指稱手機背面有一個方形相機模塊，另外還有一個缺口，兩個喇叭口位於 USB-C 端口兩側的邊緣，右側是音量和電源電話那邊。

報導指出，Pixel 4 左側缺少指紋掃描和按鈕，兩個後置攝像頭，總共四個攝像頭，Pixel 4 將於 10 月推出，並且可能會搭載安卓 Q 系統，以及升級後的雙 SIM 卡功能。