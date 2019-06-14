博通：華為禁令影響 年營收預期減少20億美元

IC 設計大廠博通 (AVGO-US) 表示，在美國對華為祭出禁令後，估計年營收將比預期減少 20 億美元。在中美貿易戰不斷升級之際，該公司成為首批量化財務影響的大型晶片廠之一。

自美國商務部上個月將華為列入實體清單以來，不少美國科技公司被禁止向華供應美國技術或零組件，然而卻少有相關影響的財務報告，使得經濟影響難以確定。不過如今從博通的財測來看，這些影響可能很嚴重，甚至導緻美國半導體公司損失數十億美元的銷售額。

博通執行長 Hock Tan 表示，公司的客戶主要來自供應零件的設備製造商，在 5 月初便對於相關採購更加謹慎，華為禁令更是近一步加深他們的謹慎態度。他表示，年營收預期減少 20 億美元反映了華為事件帶來的影響以及客戶對未來的更大擔憂。

「對半導體產業而言，很明顯美中貿易衝突，包括華為出口禁令，正在製造經濟和政治上的不確定性，並且令全球製造業的未來更加的不確定。」Tan 表示。

分析師指出，隨著華為的禁令以及對地緣政治未來的更廣泛擔憂，包括高通 (QCOM-US) 和英特爾 (INTC-US) 在內的其他大型企業也開始重新考慮他們財務前景。博通財測的黯淡可能會蔓延至整個半導體產業。華為隊美國晶片業來說是最賺錢的客戶之一。

Bernstein Research 分析師 Stacy Rasgon 表示：「不出意外的話，每家半導體公司可能都不得因為華為事件而削減財務預測。幾乎每一家公司都和華為有一些業務往來。」

在先前，一些規模較小的晶片公司便已經警告，華為的禁令將會對公司的營收帶來影響。生產射頻產品的 Qorvo (QRVO-US) 和生產光纖網絡產品的 Lumentum(LITE-US) 都在上個月下修了財測約 5000 萬美元。