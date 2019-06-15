美銀美林：買美光吧！晶片跌價這點 市場已經反應完了

美銀美林認為，由於晶片環境艱困這一點已經入價，美光科技 (MU-US) 的股價將反彈上漲。

不像幾個月前，美光股價今年漲幅還有 30% 以上，但過去一個月，美光股價一直下滑，因為晶片價格下半年回春的期待恐怕落空。

美光是 DRAM 和 NAND 記憶晶片半導體市場的領導廠商，美銀美林分析師 Simon Woo 週五調降了美光獲利預期，理由是記憶晶片價格惡化，但重申美光股票的「買進」評級，唯目標價自 50 美元調降至 43 美元。

他認為，「DRAM 現貨市場價格已經低於預期，對於投資者而言，2019 財年第三季財測悲觀，以及後續共識估計下修，這些應該都不是意外。」

該分析師調降美光 2019 財年的 EPS 預期，自 5.93 美元降至 5.01 美元，而 2020 財年的 EPS 預期則自 5.51 美元下修至 2.68 美元。

儘管近期產業狀況疲弱，但他仍樂觀看漲美光長期表現，因為目前該公司的估值太低。

美光週五收低 2.1% 至 32.67 美元。該公司拒絕回應報導。

博通週四下修年度財測，同樣衝擊了廣泛晶片產業。iShares PHLX 半導體 ETF (SOXX-US) 週五下跌 2.8%。