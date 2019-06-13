3大緊箍咒 OIU境外保險業務續衰 有6家保險公司銷售掛蛋

受全球大追稅、洗錢防制趨嚴、加上蔡政府執政後陸客大減三大因素影響，OIU(國際保險業務分公司) 從 2018 年起開始見到衰退，金管會今 (13) 日宣布最新統計現況，發現 OIU 仍持續衰退，截至 4 月底止，無論是新契約保單件數、保費收入都較前一年同期衰退 37% 與 44%，且已核准開辦的 20 家業者中，有 6 家保險公司銷售掛蛋。

金管會自 2015 年起，開放保險業可透過境外保險分公司，對外籍客戶銷售 OIU 保單，在壽險業積極經營下，OIU 業務靠陸客一度撐起一片天，2017 年 OIU 保費收入達到開辦以來的高峰 1.68 億美元，達成金管會當初開放 OIU 的目標，即單年逾新台幣 50 億元。但是從 2018 年起開始見到衰退，全年保費收入僅 8064 萬美元，較前一年大舉腰斬。

保險局今天宣布最新統計現況，截至 4 月底，壽險業的 OIU 前 4 月新契約保單件數僅有 65 件，比去年同期衰退近 37%，新契約保費 1399 萬美元，比去年同期減少 44%。

目前有申請 OIU 業務的保險公司共 20 家，包括 16 家壽險、3 家產險與 1 家再保公司，但截至目前為止，有 6 家保險完全沒有銷售保單。

OIU 在短時間內由盛轉衰，並且還持續衰退，壽險業者歸納出 3 大原因，首先是全球反避稅，台灣也推出了台版肥咖條款，將與他國積極交換稅務資訊，台灣資金避風港的優勢不再，所以影響 OIU 的吸引力。

再者洗錢防制規範趨嚴，尤其為因應去年 11 月的亞太防制洗錢組織 (APG) 相互評鑑，金管會針對 OIU 投保資格加上多道限制，包括要求境外客戶投保須出具有照片的雙證件、國外居住地址證明、入境證明等，而且也明訂不得接受國人化身外國人投保，OIU 投保成功件數因而減少。

最後，因為台灣 OIU 保單最大買盤是陸客，最高幾乎撐起近 3 成的 OIU 保險市場，但蔡政府上台後，兩岸關係緊張，陸客來台人數下滑，加上大陸對境內居民外匯管制，資金更難外移，也嚴重打 OIU 買氣。

雖然 OIU 業績持續衰退，但是本國銀行 OBU(國際金融業務分行) 與券商的 OSU(國際證券業務分公司) 業績都已逐步回神。

本國銀行共有 36 家 OBU，今年 4 月底存款有新台幣 2 兆 1750 億元，放款則有 2 兆 3154 億元，分別比去年同期增加 1527 億元及 1652 億元，前 4 月稅前獲利 334.2 億元，比去年同期增 90.2 億元，成長 36.97%，銀行局副局長黃光熙表示，銀行 OBU 獲利及業務一直「持續穩定成長」。

截至 4 月底，國內券商共有 19 家 OSU，主要有經紀、自營、承銷及外匯相關業務 ，前 4 月業務量是 555 億美元，比去年同期的 477 億美元，成長 16.35%，不過，前 4 月稅前獲利 4339 萬美元，比起去年同期的虧損 1058 萬美元，已經轉虧為盈。