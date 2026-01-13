鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-01-13 19:08

為了有效打擊詐騙、協助檢警查緝車手，經警政署建議，金管會攜手國銀推動「ATM 臉部遮蔽示警系統」，銀行局副局長王允中於日前說明，目前全台共有 5 家銀行投入試行，台南市政府也與中華郵政公司合作，約 500 多台 ATM 配置，透過 AI 辨識取款人是否穿戴口罩或安全帽遮擋臉部，並以「嗶嗶嗶」警示音提醒民眾配合脫除，預期未來會有更多銀行加入這波阻詐行列。

王允中表示，先前內政部警政署反應，詐騙車手在 ATM 提領贓款時，往往會刻意配戴口罩、安全帽或墨鏡以規避查緝，導致警方在事後蒐證及辨識身分上極其困難。對此，金管會邀集高檢署、警政署及銀行業者共同研商，決定引入 AI 辨識技術，推動 ATM 露出臉部的示警機制。

針對外界關心是否會影響一般民眾領錢權益，王允中強調，目前此計畫處於初步試點階段，先採鼓勵性質，由各銀行自行決定參與意願及具體執行方式；現階段若系統偵測到臉部遮蔽，會發出警示音提醒民眾脫掉口罩或安全帽，王允中澄清，「這只是警示，不會因此強制停止領款功能，民眾不必過於驚慌。」

為防範車手規避，金管會不公布具體試行的銀行名單及據點位置。

面對媒體質疑戴口罩是流感期間的常見行為，此舉是否會「擾民」，王允中回應，根據目前試行銀行的回報，裝設警示系統的 ATM，車手提領次數確實有明顯減少趨勢。他指出，民眾僅需在領款的短短幾分鐘內暫時取下口罩，領完後即可重新戴上，希望國人體諒並配合阻詐。

目前全台約有 3 萬多台 ATM，試行機台約 500 多台，占比尚不高，對於未來是否全面強制實施或修法要求「領錢禁戴口罩」，王允中表示，全面強制涉及法律效果及銀行改裝設備的高昂成本，目前仍以「風險導向」為主，針對熱點區域加強防範。