台中聯盟與JDI合作案停滯 謝勤益解讀是因面板業搶進車用市場

觸控模組廠 TPK-KY 宸鴻 (3673-TW) 攜富邦蔡家入股日本 JDI(6740-JP)，市場預期明 (14) 日恐仍無結果，IHS 顯示部門研究總經理謝勤益解讀，各面板廠近期積極布局車用市場，恐衝擊 JDI 車用市場的領導地位，因此連帶影響宸鴻與 JDI 的合作案進度。

謝勤益認為，宸鴻當初看上 JDI 在顯示器與 OLED 的領先技術，及 JDI 在全球車用市場的領導地位，目前 JDI 全球市占率約 17%，但現在各面板廠都積極布局車用市場，包含友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW) 等，JDI 龍頭地位恐不保。

謝勤益進一步表示，目前 JDI 主要手機訂單來自蘋果，隨著明年新一代的 iPhone 手機將全面改採 AMOLED 技術，對於 JDI 明年接單恐造成影響，目前雙邊合作案仍在查核階段，一切還是要看明 (14) 日是否會有結果。

JDI 日前指出，宸鴻與富邦合組的台中聯盟，將在明 (14) 日提出做終結果，但宸鴻今低調不願透露任何細節。

綜觀今年整體面板業，謝勤益表示，今年仍舊是辛苦的一年，主要是受美中貿易戰導致需求下滑，下游整機廠擔心被加徵關稅，而不敢備貨，加上中國 8.6、10.5 代新產能仍持續開出，對台灣面板廠考驗仍大，因此，各面板廠都積極轉往高單價車用市場。