CrowdStrike IPO上市首日大漲7成 CEO自詡與雲端巨頭不相上下

Exchange: New York

FIREEYE INC.

CrowdStrike Holdings Inc. (CRWD-US) 在週三 (12 日) 首度掛牌交易時一度飆升近 100%,這家網路安全公司 CEO 自豪地認為該公司能與 Salesforce.com (CRM-US) 和 ServiceNow Inc. (NOW-US) 等雲端軟體巨頭並駕齊驅。

CrowdStrike 在週二 (11 日) 晚間訂出 IPO 股價為 34 美元,高於預期範圍。CrowdStrike 以該價格出售至少 1800 萬股股票,以初始估值約 67 億美元募集超過 6.1 億美元。由高盛 (Goldman Sachs)、摩根大通 (JP Morgan)、美國銀行美林 (BofA Merrill Lynch) 和巴克萊銀行 (Barclays) 為首的承銷商可以獲得另外 270 萬股股票,這將使總股本增加至超過 7 億美元。

股價週三以 63.5 美元開出,收盤上揚 24 美元或 70.59% 收 58 美元。

根據 Bernstein 的 Douglas Harned 分析,CrowdStrike 專注於端點檢測和回應,這是網路安全領域的一個熱門領域,擁有超過 20 家「競爭對手」,包括 FireEye Inc. (FEYE-US) 和 Palo Alto Networks Inc. (PANW-US) 等安全公司,以及大型企業如思科系統 (CSCO-US) 和今年剛推出新雲端產品的微軟 (MSFT-US)。

Harned 寫道,CrowdStrike 的一個關鍵優勢可能是該公司與亞馬遜 (AMZN-US) 的 AWS 合作關係。

CEO George Kurtz 表示,他的公司比 FireEye 等類似公司更具優勢,因為它是雲端原生企業,並且相較大型競爭者,優勢在於它專注於雲端中的端點保護。

他在談及 CrowdStrike 與大型科技公司競爭時表示,「這與 Siebel 與 Salesforce 對抗的故事相同,」將其公司比喻為試圖擊敗根深柢固的競爭對手的雲端先鋒。在他看來,CrowdStrike 已經進入了一個既有成熟企業在面對新企業上市時只能左支右絀地補強其產品不足的領域。

在與其他雲端原生安全公司的鬥爭中,Kurtz 表示,CrowdStrike 的優勢在於其模組化軟體架構,他舉另一家成功的雲端軟體公司 ServiceNow Inc. 進行比較,該公司已成功擴大其目標市場。他認為 CrowdStrike 將能繼續提供解決不同市場或機遇的新產品,因為其軟體平台能夠在後端輕鬆展現這些產品。

該公司在截至 1 月的財政年度中,營收幾乎翻了一倍,達到 2.498 億美元,但也出現 1.4 億美元的虧損。Harned 說,「在毛利率低於其他同業的同時,其最大成本是銷售和行銷,這比任何其他同類企業在銷售額占比都高。」

Kurtz 說,「我們仍處於成長曲線的早期階段。」

CrowdStrike 是一系列其他軟體公司 IPO 隊伍中的最新一家。視訊會議公司 Zoom Video Communications Inc. (ZM-US) 自 4 月 IPO 以來上漲了 175%,而 PagerDuty Inc. (PD-US) 自 4 月中旬掛牌以來成長了一倍多。即使像 Lyft Inc. (LYFT-US) 和優步科技公司 (UBER-US) 這樣的知名品牌開始黯然失色之際,軟體業仍一直廣受大眾市場的歡迎。

儘管 CrowdStrike 才剛上市一天,但它已經成為潛在的收購目標。MKM Partners 的 Rohit Kulkarni 認為,就網路安全領域的營運方式和合併活動增加來看,該公司是個「有吸引力的收購候選目標」。

當被問及 CrowdStrike 是否可能收購其他公司或被收購時,Kurtz 表示他將公司打造成一個公共的、獨立的產品,而且有成長空間,「就像 Salesforce 模式一樣」。他說 IPO 是真的只是 CrowdStrike 的另一輪融資,「我稱之為我們的 F 輪融資」。