Uber周四將公布IPO後首次財報 預估狂虧10億美元

風風火火掛牌上市的網約車巨頭之一 Uber (優步；UBER-US) 即將於周四 (30 日) 公布財報，這是該公司 IPO 後首份財報，預估 Uber 會在財報中披露第 1 季虧損至少 10 億美元。

Uber 上市破發，沒能守住 45 美元的掛牌價格，並引來空軍環伺，因此這份財報將吸引投資人的關注。周一 (27 日) 美股休市，Uber 上周五 (24 日) 收盤上漲 2.57%，收在每股 41.51 美元。

優步 IPO 以來股價走勢 (圖: Bloomberg)

在 Uber 遞交美國證交所的文件中披露，今年第 1 季該公司預估損至少 10 億美元、淨營收在 30.4 至 31 億美元之間。去年同期，Uber 的獲利 37.5 億美元，甚至高過營收 25.8 億美元，但那是因為 Uber 出售部分國際業務所致，且當期營運虧損約為 5 億美元。

Uber 第 1 季的巨大虧損跟 IPO 沒有直接關聯，因為這季財報結算至 3 月 31 日，當時該公司尚未 IPO。

在這次財報中，最值得觀察的數字將會是總收入 (gross bookings) 進帳，這是所有使用者付給 Uber 的錢，尚未扣除駕駛分潤以及平台其他員工的人事費用。網約車同業 Lyft (LYFT-US) 在 IPO 後，就不再在財報中揭露這個數字了，而是直接公布淨營收。

在 IPO 之前的資料中，Uber 曾表示，該公司的總收入約在 144.4 至 146.6 億美元之譜，78% 來自於網約共享乘車服務，剩下則來自餐食快遞服務 Uber Eats。屆時可以驗證數字是否符合預期。