Evercore看半導體春燕今年不來 點名這些個股有危機

德州儀器早前警告，備受期待的全球半導體需求反彈可能會推遲到明年上半年。週三 (12 日) 美國獨立投行諮詢公司 Evercore 給出更差的預期，認為全球半導體春燕可能推遲到明年年底才現蹤。

Evercore ISI 技術分析師 CJ Muse 週三 (12 日) 發布一份報告警示，半導體景氣復甦可能推遲至 2020 年下半年才會到來，點名科林研發、美光與威騰電子股票有下行風險，偏好艾司摩爾 (ASML-US) 與 Applied Materials。

CJ Muse 對半導體景氣抱持負面看法的原因是，DRAM 和 NAND 快閃記憶體的庫存將繼續過剩，而華為禁令也帶來一定的風險。

Evercore 分析師週三下調 Applied Materials、KLA Tencor 和 Teradyne 的目標價格，重申 Applied Materials 「優於大盤（outperform）」評級，但下修其目標價格 (從 55 美元下調) 至 50 美元。

將 KLA Tencor 評級維持「一致（inline）」，但目標價從 130 美元減至 120 美元，將 Teradyne 目標價格從 47 美元下修至 43 美元。與此同時，科林研發股票評級下調至 「一致（inline）」，目標價從 225 美元下調至 195 美元。

此消息拖累週三晶片股集體陷入血海，費半指數下挫 2.33%。

費半近月走勢圖。(圖片：investing)

Evercore 點名的四檔個股跌幅最慘，科林研發 (LRCX-US) 下跌 5.29%；Applied Materials (AMAT-US) 下跌 5.14%；美光 (MU-US) 下跌 5.40%；威騰電子 (WDC-US) 下跌 5.65%。

德州儀器早前表示，半導體產業的歷史性衰退將持續四到五季，將使全球晶片需求的預期至 2020 年初才會反彈。