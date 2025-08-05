鉅亨網編譯陳韋廷 2025-08-05 10:15

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設計軟體公司 Figma(FIG-US)周一 (4 日) 收跌 27% 至每股 88.6 美元，終結先前連續兩個交易日的強勁上漲動能。就在上周五(1 日)，該公司股價一度飆升至 122 美元，相較於 7 月 31 日上市時的發行價 33 美元，漲幅接近三倍，引發市場高度關注。

上市兩天暴漲近三倍後狂瀉27% Figma暴跌後仍是資本寵兒？（圖：Shutterstock）

Figma 於 7 月 31 日正式登陸紐約證券交易所，上市首日表現驚艷，股價大漲 250%，收盤價達 115 美元，公司估值高達 563 億美元，隔日股價更一度觸及 138 美元的盤中高點，成為自 2021 年以來美股 IPO 中估值最高的軟體公司。

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Figma 的崛起之路頗具傳奇色彩。2012 年，Dylan Field 和 Evan Wallace 在舊金山創立了這家基於雲端的協作式設計工具公司，早期獲得了 Greylock、Index Ventures 等矽谷知名創投的資金支持。

自 2019 年起，隨著 Notion、Slack 等新興團隊型公司的廣泛採用，Figma 用戶成長加速，逐漸對 Adobe XD 的市場地位構成挑戰。

新冠疫情爆發後，遠距辦公需求激增，協作工具使用量大幅上升，Figma 用戶數迅速翻倍，成長為 Web 時代設計協作的「標配」。

在完成 E 輪融資後，Figma 估值達到 100 億美元，吸引了 Adobe、微軟、Google 等科技巨頭的注意，但 Figma 堅持「平台中立性」，拒絕了多家巨頭的收購要約。

2022 年 9 月，Adobe 宣布斥資 200 億美元收購 Figma，引發業界轟動，但也遭到投資人和設計圈對「創新工具被壟斷」的擔憂。

隨後，美國 FTC 與歐盟競爭委員會分別展開調查，質疑該併購案是否削弱創新、損害產業競爭，最終 Adobe 與 Figma 聯合宣布終止收購計劃，Adobe 支付 10 億美元「分手費」，Figma 得以保留獨立身分。

與 Adobe 分手後，Figma 迅速轉向生成式 AI 領域。去年初，Figma 組成 AI 產品部門，啟動 AI 設計助理項目，並與 OpenAI、Runway、Stability AI 等生成式視覺模型服務商合作，將 AI 內容生成功能嵌入工具列。去年中推出的「Figma AI」Beta 版本，讓設計師可以使用 Prompt 直接產生 UI 草圖，使用者測試反應熱烈。