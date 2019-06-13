全球汽車業危機重重 銷售下滑外仍需大量投資新技術

美銀美林 (Merrill Lynch) 分析師預測，在全球需求疲軟下，到 2022 年，美國汽車業的銷售額將下降近 30%，汽車業面臨的挑戰有增無減。

資深汽車業分析師 John Murphy 週三 (12 日) 表示，隨著周期性需求疲軟，輕型汽車自 2016 年以來銷售成績不佳。汽車業目前核心的傳統汽車市場銷售不佳，同時還需要大量投資自駕車、聯網汽車及電動車開發，如何維持平衡將持續成為挑戰。

Murphy 指出，汽車業正經歷一個艱難的過程，要重新思考應該做什麼、市場如何運作，以及當前商業戰略等種種挑戰。汽車業必須讓核心業務處於良好的狀態，甚至比過去更好，才可能為不確定的未來提供資金。

Murphy 預測，到 2022 年，美國汽車銷售將減至 1400 萬輛，但即使在這樣的壓力之下，汽車業必須抵抗降價的誘惑，維持足夠的利潤，才有助於投資新技術，否則將落後他們的競爭對手，這些對手包括在矽谷的科技公司。

早前研究公司 LMC Automotive 在報告中也指出，受到中國市場下滑 16%，以及美國和歐洲陷入停滯的拖累，全球 5 月輕型汽車銷量下降 7%，汽車業正經歷自大衰退以來從未出現的持續低迷。

Murphy 指出，汽車業當前面臨的打擊，還包括美中貿易戰之下的關稅威脅，而中國市場也在過度飽和後，去年首度出現銷售萎縮，預計今年銷售額將下降 7.5%。

Murphy 表示，很多公司都簡單地認為，今年下半年會穩定下來，但這過於樂觀，如果基於這種樂觀做出大筆資金承諾，將令人擔心。

Murphy 認為，汽車業要為電動車及自駕車做足準備，但由此而來的收益是遙遠的。他估計，到 2025 年電動汽車普及率將達到 5%，到 2030 年再達到 15%。