美股上揚資金卻流向債券？一定有什麼地方搞錯了

雖然看起來不合理，但在貿易戰威脅、市場面臨經濟增長放緩和企業利潤下降問題的時刻，美股仍在上漲，標普 500 指數距離 4 月底創下的歷史高點，僅有 2% 不到的距離。

一個最直接的原因在於，市場預計聯準會很快就會降息，以支持經濟發展，而這同時也在短期內支持了股市。

壞消息就是好消息

德意志銀行分析師 Parag Thatte 表示，股市現在似乎將經濟方面的壞消息，都當成好消息來解讀。

一個最好的例子，就是上週五糟糕的就業報告，5 月美國創造了 7.5 萬個就業機會，遠低於經濟學家預期的 17.5 萬個。而美股當天的表現說明，當下市場樂見這個難看的數據，把它當成聯準會很快降息的支持。

不過，相較於股票指數的上揚，市場資金卻出現反向的變化，上週 EPFR 數據顯示，標普 500 指數基金上週出現了 103 億美元的資金流出。

資金流入股市以外市場

與此同時，與債券掛鉤的基金再次出現 175 億美元的大量資金流入，與此同時，貨幣市場基金在過去 6 週也都有資金流入，6 週流入資金總量達 313 億美元。

資金的移動說明，投資人湧入避險的安全資產，擔心糟糕的經濟衝擊市場，同理，黃金基金也見到兩年來最大的資金流入量。

那麼，到底那個市場是錯的？

摩根士丹利分析師表示，市場面臨三個重疊問題：貿易緊張需要比預期更長的時間才能解解、經濟數據顯示中期經濟放緩、以及投資人對聯準會降息充滿信心。

摩根士丹利分析師 Andrew Sheets 表示，本月晚些時候的事件，包括 G20 峰會及聯準會會議，可能會短期支持市場，但只要「三個問題」一直存在，這樣的好景恐怕還是非常脆弱的。