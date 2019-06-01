圖表顯示 驚惶失措的債市交易員相信Fed今年會降息2次

交易員現在不再認為聯準會 (Fed) 的耐心政策將會持續更長時間。

道明證券 (TD Securities) 的圖表顯示，由於貿易緊張局勢加劇引發對經濟前景的擔憂，Fed 基金期貨市場的交易員現在預計 2019 年底前會出現 2 次降息。在美國總統川普威脅要對墨西哥進口產品徵收關稅，除非該國阻止移民湧入美國南部邊境後，週五 (31 日) 對政策更加寬鬆的預期有所增加。

華爾街部分預測人士週五表示，他們預計今年年底前降息將不止一次。摩根大通表示，他們預計將在年底之前降息 2 次降息，每次降息 25 個基點。根據《彭博》數據，巴克萊的預測更激進，預計到 2019 年將降息 75 個基點，包括 9 月調降 50 基點並在年底前進一步減少 25 基點。

然而，Fed 高級官員表示，強勁的美國經濟和健康的勞動市場並未表明需要採取更為寬鬆的政策。Fed 主席鮑威爾 (Jerome Powell) 堅持，推動近期通膨下滑的因素仍是暫時性的，強化了央行維持利率不變的立場。

儘管如此，債券投資人擔心全球貿易放緩最終將迫使 Fed 出手。

對 Fed 政策前景敏感的 2 年期國債殖利率在 5 月下跌了 33 個基點，這是 2008 年 11 月以來的最大單月跌幅。殖利率下跌時債券價格上漲。

分析師表示，對債券市場越來越相信降息是無可避免的，這將使 Fed 承受壓力，轉而擺脫其持有的立場。

Jefferies 首席金融經濟學家 Ward McCarthy 寫道：「我們可能會跨越極限，也就是在沒有 Fed 官員背書情形下對 Fed 的寬鬆前景定價。」