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鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯合健康保險(UNH-US)EPS預估下修至26.28元，預估目標價為597.00元

鉅亨網新聞中心 2025-04-21 22:15


根據FactSet最新調查，共25位分析師，對聯合健康保險(UNH-US)做出2025年EPS預估：中位數由29.38元下修至26.28元，其中最高估值30元，最低估值26元，預估目標價為597.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值30(30)34.439.6544.78
最低值26(26)28.532.7842.57
平均值27.87(28.02)31.8336.8543.53
中位數26.28(29.38)32.337.8243.39

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值4,582.73億4,987.29億5,479.73億6,017.40億
最低值4,446.95億4,697.97億4,977.57億5,472.57億
平均值4,519.90億4,870.69億5,235.93億5,755.91億
中位數4,527.14億4,862.22億5,231.22億5,777.77億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS16.0318.0821.1823.8615.51
營業收入2,571.41億2,875.97億3,241.62億3,678.09億4,002.78億

詳細資訊請看美股內頁：
聯合健康保險(UNH-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSUNH

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