鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯合健康保險(UNH-US)EPS預估下修至26.28元，預估目標價為597.00元
鉅亨網新聞中心 2025-04-21 22:15
根據FactSet最新調查，共25位分析師，對聯合健康保險(UNH-US)做出2025年EPS預估：中位數由29.38元下修至26.28元，其中最高估值30元，最低估值26元，預估目標價為597.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|30(30)
|34.4
|39.65
|44.78
|最低值
|26(26)
|28.5
|32.78
|42.57
|平均值
|27.87(28.02)
|31.83
|36.85
|43.53
|中位數
|26.28(29.38)
|32.3
|37.82
|43.39
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|4,582.73億
|4,987.29億
|5,479.73億
|6,017.40億
|最低值
|4,446.95億
|4,697.97億
|4,977.57億
|5,472.57億
|平均值
|4,519.90億
|4,870.69億
|5,235.93億
|5,755.91億
|中位數
|4,527.14億
|4,862.22億
|5,231.22億
|5,777.77億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|16.03
|18.08
|21.18
|23.86
|15.51
|營業收入
|2,571.41億
|2,875.97億
|3,241.62億
|3,678.09億
|4,002.78億
詳細資訊請看美股內頁：
聯合健康保險(UNH-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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